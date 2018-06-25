定向降准，行情波动不大，问了不少朋友，前几天震荡的时候，基本没动，并且接下来也是是不会动的。基本心里都在想，之前跌了那么多，好不容易看上去跌稳了，要反弹了，怎么也得看一下了这次市场反击的表现了。当时我是提心那么些朋友，历来每次这种反弹，都有人受到更大伤害。

避开刀锋，盯住新生

这次估计反击大局还是和前几次一样，因为政策、资金面都没有明显的转向。所以大家还得做好思想准备。然后可以自己上应用商店，下个“博尔系统”APP，再去量化一下交易，因为量化之后，空头的刀锋所指，现在是很清楚的，操作方向上，就是先避开空头刀锋所指，再在新生力量上做文章。

不做羸弱的羔羊

经历从2月以来的持续调整，眼下局面好比狼攻击羊群，羊跑累了，都不想再动了，虽然知道会被狼吃掉，但只要被吃的不是我就行，让那个最弱的羊去死。当然这种最弱，和过去的涨跌无关，而是最近有没有机构照顾这只股票。如果量化出来，代表机构库存的橙色在反击中依旧消失，就得特别小心。

这背后的道理是很清楚的，“机构库存”是对积极机构行为的量化，机构库存长期消失，肯定就是机构彻底不管了，那在这种资金面不足以推动所有股票的局面下，必然就成了被放弃的对象。一旦一次又一次的被放弃，股价就是反复新低，后面杀伤力最大的也是这种股票。而大家自己的股票，也可以→ 点这里进“博尔系统” ，再去量化清楚交易的状态。总之2850点附近，在没有机构参与，那问题确实是很大的。

一个新阶段开始

另外上周五上涨的股票也是大多数，大家手头股票也可能就是在上涨，但对于之前猛烈的下跌来说，如果只涨一点，塞牙缝都不够，有价值的上涨，就是逆转。而能逆转的股票，交易上必然有显著的变化，不但要有橙色的“机构库存”，蓝色空头回补主导的准备，红色做多主导力量的显著增加是必须的。之前逆转股票也不是一个两个，下面的逆转股，大家看一下交易也就清楚了。

而大家自己手头的股票，有没有机会出现逆转，就看这波攻击当中，机构行为影响下，做多主导的力量能有多强的攻击力。这方面可以上手机应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，去量化就行，然后看今天是不是在明显的做多主导，当前有积极的做多主导（红色），完全可能不仅仅是个反弹，而是一个阶段的结束，新的阶段开始。



