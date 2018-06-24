周末，回顾一下本周，周二自然是砸穿了地板，而之后的又开始震荡了。以至于有朋友问，是不是2850点，又要震荡了。其实，就算要震荡又怎么样，要涨的一定会猛烈反击，认怂的，肯定还是继续萎靡。如果朋友们觉得这种行情难做，之前的震荡就没做好，其实就应该先看看自己是否抱错了股票。

抱错股肯定赚不到

有一点必须提醒一下，无论当前股票向上还是向下，震荡幅度那是越来越大，这种情况下，个股的表现显然会越来越极端。并且这种极端的取向，相信大家自己看看涨幅榜和跌幅榜的股票，也能感受到。这种情况下，抱对股票发财，抱错股票，又得打回解放前。面对这种情况，大家可以到应用商店，下个“博尔系统”手机APP之后，先去可以量化股票的交易。首先就是“机构库存”的变化，这样至少能清楚机构投资者的动向，然后和机构投资者保持同步，就容易抱对股票，少出错。

两类股少抱

现在抱错股票，基本两类，一类是震荡中，机构撤了。一类是上涨中机构撤了，这两类股，如果拿博尔系统去量化，明显就是橙色的“机构库存”消失了。而“机构库存”是对机构积极行为的量化，“机构库存”消失，当然不是好事。大家看下面图，左边那个震荡的股票，就是这种“机构库存”越来越少，最后消失了，右边那个是上涨中机构库存消失了。





而大家手头股票，无论现在是横盘，还是上涨后回落，要当心就是，这个过程中，机构的态度已经改变。这方面可以自己→ 点这里进“博尔系统”来量化清楚 “机构库存”的变动，危险的情况上面图里已经标的很清楚了。这样的股票再继续抱着，就是一错再错了。

跟大资金，近水楼台

而值得继续抱下去的股票，无论是震荡，还是冲高后的回落，都能明显量化出“机构库存”，虽然说“机构库存”存在，不代表机构一定做多，但一段时间里能一直有越来越多的“机构库存”，至少说明积极的机构行为也没干坏事。总比“机构库存”消失的股票值得持有。





大家碰到手头股票出现了冲高回落，或者震荡横盘拿不准方向的时候，也确实可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，或者直接点这里进入，来量化“机构库存”是增多还是消失。不说“机构库存”一直很多的股票一定必涨，但在股票走极端的状态下，抱这样的股票，赢面一定大。毕竟机构投资者是影响股价最重要的。



