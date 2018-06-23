昨晚上讨论行情周五2850点的金钩，看这次是波段涨上去，还是涨一两天又结束。我不知道看我博客的朋友，对这个问题，有没有答案，但如果自己也曾思考过这个问题，并且也纠结过的话，请看我下面的文章，应该对大家有点帮助的。

大腾挪不可避免

市场出现金钩之后，接下来怎么走，一定是放到这个市场环境下看，而不是单看最近这一段走势。当前的市场环境是，2850对于很多股票，一定得的不忍直视了，再往下跌的话，要知道MSCI已经加入，并且已经可以试点外资控股的券商，换句话说，就这么跌下去，不过就是给外资上一盆菜。而A股内部，不少质押股要爆仓，券商难受，上市公司难受，自然都想动手上去，谁都不想在这个位置上认输。恐怕现在认栽的就是散户，而接下来的一段时间就是机构呼风唤雨的日子，有机构动作，各种好，没机构动作，各种衰。而大家盯机构，可以上手机应用商店，下个“博尔系统”APP，自己去量化，尤其是量化机构的库存，因为大资金一旦腾挪，股票里的机构库存，一定会变化的。

掀浪的股票

大家去量化，首先就用系统里的“机构库存”功能，里面橙色就代表“机构库存”，主要是盯他的变化。真的一个股票，机构看中要买，不会只有上涨时才买的，很多下跌的时候、震荡的时候就已经买了，这样的股票，首先就是能够量化“机构库存”，说明这段时间一直有积极的机构行为，并且同时在量化“主导动能”，能看到下跌中的交易，已经是蓝色的空头回补。而反击时，还能看到红色的做多主导。







或许平时，机构回补、做多，涨之前还有试盘，洗盘。但眼下真不要，就算一根长阳，上面套牢的人还是套的死死的，根本就不会动。所现在可以说是想涨就涨。大家手头股票是不是这样的，一样可以→ 点这里进“博尔系统” ，量化清楚机构库存。量化出来机构回补、机构做多股票，恐怕就是自救、反攻的主要对象。接下来只要行情继续钩头，10%的收益可能就一两天有，20%估计一两周也到了，再多，运气好点也有。

两种状态，下周捉急

然后，还要提醒的就是，不是走势拐头，就是反弹开始了。眼下除了不吃眼前亏，日后亏也别吃。反复提醒，眼下的资金规模，前面反击没机会的，一定先边缘化一批股，被边缘化的股票，要等有更便宜的机会再做。那些股现在肯定有问题，没有机构进场的股票，同样问题很大。下面图里一个是库存从下降到消失，资金腾挪出去的股票。另一个是怎么折腾，都没机构库存增加的股票。结果最后都砸盘下去。图没有多放，实际这样的股票，最近实在太多。