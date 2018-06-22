今天下探到2850，一个反弹上去，此刻不用说，必然有机构资金回补股票，引发上涨。有朋友这几天一直看我文章里在说要注意机构回补的行为，所以也问我，机构回补就一定上涨吗？一旦进去，接下来不涨怎么办？

反弹空间大的惊人

其实谁都知道，机构也不是神仙，如果只要回补好股价就立马涨上去，那比巴菲特还牛。但我很理解那些提问的朋友，毕竟现在2850，其实很多个股跌的一塌糊涂，但同时也造就了巨大的反弹空间，无非就是怕样子很美，进去了，结果又去创新低。其实对于这种担心，只要上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，多量化一些股票，直接心里就会有底的，因为你会发现风险是可控的。

其实大家看真正能反弹强劲的股票，一定是机构参与意愿坚决的股票，所以你去量化，能发现这些股票就算之前调整，总有橙色的“机构库存”存在。而“机构库存”本身就是对机构积极行为的量化，所以在发现机构有动作之后，第二补要做的就是判定机构做了什么动作？这点可以用主导动能去量化当时的交易被什么力量所主导。

一般机构反击中的交易状态，下跌中会出现蓝色的空头回补主导，说明机构低吸，反击中会出现红色的做多主导，说明机构反攻了。大家自己的股票有没有实质性的机构反攻，→点这里进“博尔系统”，自己量化手头股票交易状态，当然也有机构一噶苗头，反攻不成先跑路的，但那时候机构库存就消失了。发现机构库存消失，你跑路，最多也就损失3~5%，但跌那么多之后，一旦机构反击是得手的，30%的涨幅是轻轻松松。

以1搏5

这种其实就是拿1块钱的风险，搏5块钱的利润。这都不想干，那就只能一闭眼，听天由命了。要是命好点，或许手头正好是个机构反击的股，那是运气好。但如果运气不好，手头股票像下面图里的股票那样，“机构库存”消失，机构自己都跑了，或者不管，就是反复新低。

所以，眼下一种是拿1块钱风险，赚5块钱利润。一种是一闭眼听天由命，大家自己走那条路，自己选，但看我文章的朋友，我是劝朋友们，选之前先到→到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，自己去量化。不过相信量化之后，你也不会仅仅就听天由命的，可以说谁看清了，谁都会选择搏一把。



