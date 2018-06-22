昨天是冲高回落，今天又来探底回升。但我要提醒的，在两天前，机构投资者的反击意志已经确立，要注意的就是，这次反击重拳落在哪里。

没有如来神掌，不是千手观音

首先肯定不是落在整个市场上，拿我用的博尔系统去量化整个市场，目前上证是量化不出机构库存的。因为没有一个机构能做上证指数，所以上证量化不出机构库存，就说明机构活跃目前只在一部分股票上，而不是全部股票。并且这种状态不是最近才有，而是5月22日开始就一直是这样，那时候开始活跃的股票就不多，所以即便之后屡屡有反弹，但都还是往下走。

但也正是由于机构只在一部分股票上活跃，也导致了物以稀为贵，资金聚集。所以大家可以上应用商店，下个博尔系统的手机用用，再去量化“机构库存”，就能发现，此刻有“机构库存”和没“机构库存”的股票，差的真是一天一地。

上面就是“机构库存”消失状态下的股票。其实“机构库存”本身就是对积极机构行为的量化，“机构库存”一旦消失，要么是机构不管，要么是机构跑了，而眼下这种市场状态，要是机构不管，不破位反倒奇怪。所以今天探底回升之后， 自己→点这里进博尔系统 ，手头股票有没有“机构库存”还得注意，不是说一涨就没事的，过去的一个月里，肯定也都有过上涨，但很多股票反弹之后麻烦更大。

2850一指禅

所以说眼下这个局面，机构资金，不会如来神掌，也不会千手观音，用的就是一指禅，集中资金攻击几个是做的到的。并且我量化下来，这种意图不是今天刚开始的，周二大跌之后，就已经展现了，因为很多下跌的股票，在下跌中不但能量化出机构库存，并且机构行为的结果导致了主导交易的力量从下跌改成了空头回补，并且有些在此刻已经变成了做多主导。而这就是机构反击意志的体现。





显然，现在谁都不能说，行情一定到底，或者说行情肯定还没到底，还得跌。但2850点开始，一部分股票先反弹起来，是极有可能的。而能够先动手的股票，一定是机构意愿坚决的股票，而这种意愿在这几天快跌震荡的过程中，肯定会体现出来，上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，自己就能把当前这种机构行为的变化给量化清楚的。第一批反击股，就会从这里出现。



