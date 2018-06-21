今天行情又跌，我沟通下来，此刻普通投资者，和专业投资者对股票看法差距正在越来越大。就在今天很多人抱怨行情太烂的时候，好几个专业认识，都跟我说，调整已经渐入佳境了。

渐入佳境

什么叫渐入佳境？就是股市已经弱到很多人深恶痛绝、捶胸顿足，悔不该参与这个市场。而回想过去的20年，哪次大一点的行情，不是从这种以炒股为耻的状态中酝酿出来的？即便就眼下这种行情，如果拿博尔系统来量化一下，今天空头回补股票的数量反倒是明显增长。





昨天就1772家空头回补，更加到了2623家。而大家手头股票即便下跌，但交易上有没有空头回补呢？自己到应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，去量化一下交易，哪种力量在主导股价，是一眼看清的。

上500，下500？

当然，此时也不是仅仅只要有空头回补，就都安然无事的。如果是你家隔壁邻居几天回补股票，那也是没用的。所以必须注意手头股票现在有没有机构动作，而这点可以直接量化“机构库存”，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，如果是能够量化出“机构库存”并且还出现了蓝色的空头回补主导，那就是机构回补，这就大不相同了。

上面股票就是机构在回补的状态，也只有在这种状态下，才能形成反击的基础。当时那几位机构里专业人士，在和我讨论行情的时候也问我，眼下这个点位，是再跌下去500点容易还是涨上去500点容易？我想大家和我的答案都差不多。所以手头股票如何，一样可以→ 点这里进“博尔系统 ”，去量化有没有空头回补存在，有没有“机构库存”存在，只要两者都存在，那没啥好说，再怎么厌恶，也必须等一等，仓位轻的还可以再买点，很有可能，突然股价就上去了。

双重剪刀差

另外，除了我和机构的朋友聊，和散户朋友也聊的不少，但散户现在听天由命随它去的人太多了。但显然有些股票，量化出来“机构库存”处于消失状态，是没法随它去的。因为那些一口气跌掉40%、50%的股票，都在是“机构库存”消失的状态下产生的。

我今天沟通下来，就觉得市场存在双重剪刀差。第一重是思想上的，机构人士瞪大了眼睛来应对，散户很多是听天由命。第二重是资金上的，一部分股票“机构库存”存在，反击随时随地，一部分股票“机构库存”消失，随时可能再创新低。现在就是大家自己要想想，心态上不要破罐子破摔，股票的交易就到应用商店，下好“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，仔仔细细的量化一下，机构投资者最近到底在做些什么样的动作。很多时候，机构的动作看到了，自信也就来了，否则双重剪刀差之下，股票的差距一定是越来越大。







