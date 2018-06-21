早上开盘之后，一度涨20多点，不少朋友特别的兴奋，因为他们胆挺大，前天，昨天都有参与进去，早上一涨赚钱，特开心。但到收盘的时候，全跌回来，立马又被迎头泼了一盆凉水。

心情不要跟着走势

不知道大家看着行情心情如何，如果也是看到涨就松口气，看到跌下来又糊涂的话，那一定奉劝大家，别被指数的涨跌给牵着鼻子走，否则哪怕跌到3000点之下，要错还得错。现在可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己来量化交易，实际此刻散户还有几个在闹腾？这些频繁的波动都是机构资金整的，关键是大家要量化清楚机构在股票里做什么动作，3000点之下其实一点也不难办的。

太多消失是隐患

首先市场之所以盘中震荡那么快，就是因为昨天虽然很多股票上涨，今天早上一开始更是很多股票接着涨，但上涨背后如果量化不出“机构库存”，隐患是很大的。因为“机构库存”本身就是对机构积极行为的量化。“机构库存”消失，要么是机构不管，要么是机构已经跑了，这种股票即便上涨也是说跌就跌，速度还非常快。

讨厌的是，现在这种“机构库存”消失状态的股票是不少的，这也是导致盘中直接下来的重要原因。而此刻大家手头股票在反击中有没有“机构库存”，自己→ 点这里进“博尔系统” ，然后再去量化清楚，“机构库存”消失的，一定谨慎小心。

该拿的还得拿住

另外，就算是前天、昨天抄底抄到的朋友，也要注意不是说一个股票8元买的，一定比10元买的人赚的多。关键还看后面怎么持有。8元买的8.5元走了，赚5毛，10元买能拿到20元，赚翻倍。真正一个值得持有的股票，一是有“机构库存”说明机构在参与，二是再去量化主导交易的力量，如果做多主导的红色特别多，就说明机构的行为多数时候是做多，那就值得拿着。下面图里的股票就是这种状态。

之所以要特别说怎么持股，原因也是别看早上市场又全跌回去了。但千万别被走势影响了判断，只盯一时涨跌，一定被折腾的市场给整死。你手头股票如果开始机构做多了，就耐心拿着，自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，去量化这种行情速度是很快的。而量化好之后，真正要处理的，就是那些“机构库存”已经消失的股票。其他因为有机构在动作，盯着就行，看到做多主导的红色很多，行情再折腾也是安心的。



