今天行情一个反弹，晚上和不少朋友聊，发现多数朋友还在骑墙观望，就打算接下来见风使舵。似乎在行情不明的时候这也不失为一种选择。但回头看3月以来的行情，坚决做空头的，这波不大会有损失；坚决做多头的，其实也没什么损失，还能赚（铁杆多头买的就是茅台、恒瑞、片仔癀这样的带队品种）。而真正损失大的，恰恰就是打算见风使舵的。

美曰见风使舵，实则捕风捉影

所以当时跟那写打算骑墙的朋友做了一番分析。从根子上说，骑墙观望、见风使舵本身就是吃不准、看不清之后的选择。所以经常就是遇到上涨，以为已经转好，但拿着就成了坐滑梯。而看到下跌也不肯走，生怕一卖就涨，这样的结果就是百般纠结，越套越深。所以当时就和那些朋友说，让他么恩先上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，然后自己去量交易。该做哪种股票，该离开那种股票都是简单直观的，看到了机构的动作，也就不用骑墙了。

做多机构哪肯犹豫

实际此刻如果是机构真正反击的股票，交易上的状态是非常清晰的，首先是用博额系统能量化出“机构库存”，因为“机构库存”是对机构积极行为的量化，2900点位置，真正要做多的机构，哪里肯犹豫？

当量化出橙色的“机构库存”之后，下一步就是量化看机构的行为是不是做多，如果是做多，那下跌中，也是蓝色的空头回补主导交易。一旦反击，马上变为红色的做多主导，就像上面图里的那样。此刻朋友们如果看到反弹，觉得总算转好了或者继续又在纠结，那就先→点这里进“博尔系统”，再自己去量化到底机构在采取什么行动，看到机构行为后，自然很多会纠结的地方就不再纠结了。

多空都在招炮灰

特别要注意的是，现在的上涨中，很多股票是量化不出“机构库存”的，而机构库存消失，要么是机构不管，要么是机构早就跑了，但不管是哪种，都是绝对有利于空头的，这种股票拿着，或者去抢反弹，都凶多吉少，前车之鉴实在太多，下面图里的股票看看就心寒。

今天市场虽然就小涨7点，但想想之前砸盘的时候2900都没有设防，直接砸穿，就决定了此刻，空头不是善茬，多头的报复也不会小。这种时候双方都需要炮灰，看不清交易动作的，很可能无论动与不动，都会成为炮灰一员。至于大家手头股票，反击的背后有没有机构积极的动作，就自己→到应用商店，下好“博尔系统”的手机应用， 或者直接点这里进入 ，再去量化一下，有“机构库存”是最基础的，这点缺失了，空头的优势就太大了。而接下来看多、看空都可以，但就别去骑墙，骑墙多半会成炮灰的。



