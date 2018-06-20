市场最近震荡的太猛，一下子有好多朋友，说没方向了，问股票的留言、私信又爆棚。我就和他们说，现在都2900都不到了，没方向就干脆别想了。先问问自己，手头股票是是打算短线操作还是波段操作？

库存看错，丢大钱

结果，执着的朋友最近是好多的，刚回他们私信，就有朋友回我，有的说手头股票是做短线，也有说要做波段的。大家看我文章的朋友，也可以问问自己，手头股票此刻打算是做波段，还是做短线。然后上应用商店，下个“博尔系统”APP，自己去量化一下“机构库存”与“主导动能”，下图橙色的就是机构库存。接下来股票的短线、波段操作，与机构的行为是密切相关的。有“机构库存”的时候，主导动能又显示为红色，说明是机构行为导致做多主导，这种状态下，做短线就有点亏了。同样“机构库存”消失的股票，如果去等一波上涨，那等了可能也是白等。下面我细细说。

没库存做波段，没得救

现在很多股票，上涨背后根本没有“机构库存”，前段时间就消失了。而消失的结果就是，看似涨的挺好，但只要市场有个风吹草动，一点都扛不住，突然就下跌了，就如同下面的股票那样。

其实会出现这种情况，道理也非常简单，机构库存消失，说明该股现在机构不管了，靠散户的投机热情来维持股价，那短线投机，变脸变起来比翻书还快，哪里靠的住，市场稍一不好，立马就跳水。大家自己看好的股票，想赚一把波段上涨，不是不可以，但自己→点这里进“博尔系统”，然后去量化“机构库存”数据，如果“机构库存”都消失了，就不赌波段上涨，否则波段上涨没等到，大概率等到波段下跌，那是救都没得救了。

机构做多就别太忙

与之相反，有些股票量化下来，“机构库存”是明显存在的，并且就像开头说的那样，不但能量化出“机构库存”，还能量化出很“多做多主导”。这样的股票足以出现波段上涨，做短线进进出出看似个挺热闹，但一次出错就逃一只牛股，折腾短线完全没必要。