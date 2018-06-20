晚上，和一些朋友聊今天的百点下跌，下跌的原因已经没有人在意了，因为既然已经跌了，后面如何应对才更重要。但明显普通投资者，与机构里做的朋友相比，差别很大。现在很多人跟我聊，情绪都比较极端，有的就觉得行情太烂，是不是会恶性循环越来越差下去、从地板跌到地下室。要么就是很兴奋，跌到这种位置，遍地黄金，直接上抢。

敢再跌，又黄金遍地

这里我不得不说，极端行情，大家一定多要学机构的做法，但看待市场的眼光，眼下一定要换了。这把行情3月以来坑死了很多乱动的和一动不动的人。但大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化，当前机构动作，就能发现即便是如此下跌，机构的做法依旧比一般人要强的多。另外在多说一句，眼下行情整体再往下，风险一定越来越小，这里要是再往下跌几百点，唯一的可能就是祖国经济出问题。但这种可能性绝对不存在，咱炒A股这点立场一定是要有的。

一停二看

剩下的问题，无非是别买到一个赔钱货，在这么低的位置，还涨不上去。要做到这点，不是去押宝，而是稳稳的“一停二看三通”过即可。其中一停二看是在选股、判股上缩小包围圈，把眼光放在交易最健康的股票上。具体实施就看“机构库存”的变化，一个股票现在如果“机构库存”消失，那没啥好说，连机构投资者最近都不愿做这个股票，那大家也别凑什么热闹。

但之前的下跌中如果“机构库存”很明显，甚至最近还在增加，那显然就是机构在积极动作。大家自己→ 点这里下个“博尔系统” ，让后判别股票，首先就是看机构库存是怎么变化的，“机构库存”明显的就不会表现的太差，不管股价之前是上涨、下跌还是震荡横盘。明显的“机构库存”就是一种表态。

择时通过

接下来就是关键的第三步——“通过”，它就是行动，找时机。一个好股票，时机其实有好多，但现在这种行情，显然机构低吸是最需要注意的。

这种低吸状态的股票现在我自己统计了一下，别看行情砸成这幅德行，但谁都知道不会天天都这么砸的，眼下下跌中的机构低吸，已经不少了。这都是在酝酿反击的伏笔。自己的股票如果这几天也在下跌，下跌背后是机构在做空还是机构在低吸回补，自己→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接但这里进入 ，再去去量化一下交易，可以直接看到，而下跌走势别后，能看到机构回补，这价值本身就很大了。这样“一停、二看、三通过”，虽然不是激进的赌一把，但我用下来不仅稳，而且效率也挺高，这点大家自己去体会，多看几只股票，一两天就能体会到了。



