今天这种下跌，无需多言，一些外围的干扰绝不会搞成千股跌停，显然是情绪宣泄到了高峰。所以中午的时候，那几个机构朋友说的是对的，调整并非一无是处，给了所有人，拿到廉价情绪筹码的机会。

两种“情绪筹码”

当然，廉价也是相对的，所以需要对情绪筹码仔细说一下，否则拿错就不不好了。廉价情绪筹码，往往是机构投资者的专利，如果单纯是散户觉得廉价，几个散户买进去，那一点用也没有，通常就是炮灰。真正廉价的情绪筹码被攫取，必然是机构行为。所以大家可以先上手机应用商店，下个“博尔系统”APP，然后自己去量化机构的行为，就能看到，哪些股票是因为情绪宣泄而引发了机构投资者的兴趣。

绝望筹码一眼看清

最直观的一类，就是股价跌的一塌糊涂，但拿博尔系统量化一下，“机构库存”反而出现了。因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，跌的一塌糊涂之后，“机构库存”反而出现，这种机构意图，大家想想也知道。而那时候机构行动所拿到的筹码，都是绝望筹码。

如果对比一下没有库存的下跌，那就更明显了，很多下跌背后，“机构库存”，处于消失状态，说明机构不管，或者机构已经跑了，结果就是看似要反弹了，但突然大跌，又去创新低了。现在跌的狠的股票，基本都是这么砸盘的，但大家可以→ 点这里直接进入“博尔系统”之后 ，自己去量化机构库存，类似的隐患很容易看到，直接可以躲开。

恐慌筹码，怕的是大补跌

而另一种高位拐头的股票，其实也是很吓人的，今天就有太多朋友害怕，因为本来是强势股，现在生怕由强变弱，大补跌一来，就跌死了。而也就是有这种恐惧，才让机构有攫取恐慌筹码的机会。这种就是，走势拐头向下，但“机构库存”依旧存在，并且再去量化一下交易力量的变化，能量化出明显的蓝色“空头回补”主导，就像下面图里股票一样，这就是机构回补。

当前这种机构回补，攫取恐慌盘的股票是不少的，。而情绪筹码到手之后，对恐慌盘从来就是先轧空一把再说的，所以大家自己关心的股票，有没有这种“恐慌筹码”被收，可以直接上应用商店，下好“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，再自己去量化，立马就清楚了，免得被大大补跌搞的心不定。



