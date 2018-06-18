端午节里，昨晚和亲戚们一起吃饭，谈到股票，感觉他们对后面的行情有点怕。都说再跌要出问题的。好几个亲戚都说3000点要是破掉，后面就没行情了。我和几个亲戚说，确实，3000点很久没有破过了，一旦破掉一定是有当前的特殊原因导致的。但从来做股票赚钱，要么靠的是大牛市，要么靠的就是看清局势，趋利避害。而现在显然就是后者。

惊弓之鸟，洗盘还是逃命？

当时，我进一步和他们说，现在一些机构都行情都是非常紧张的，都怕被股权质押问题连累到，一个信托出问题，一串私募得跟着清盘。和散户比起来，一些机构现在更是惊弓之鸟。非常时期，他们不会藏着掖着，要跑的拼命跑了，但这种时候还笃定张开麻袋低吸要货的，绝对也是铁杆多头，而这些交易上都会直接体现的。当时我就让亲戚们报股票，我一个个给他们看，这次跌下来是不是震仓。而大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化交易的状态以及“机构库存”，以便于认清当前的下跌属于什么性质。现在有挖坑要货的，有震仓洗盘的，也有干脆逃命的。真碰上震仓洗盘的股票，那跌的越猛，接下来爆发就会越狠。这是最最需要注意的。

低吸不能胡来

先说要当心的那种调整，有些股票上涨去之后刚刚开始拐头，有些稍微反弹了一下就立刻拐头，但这都并不重要，因为这样的走势，很难说就一定后面就拐头或者破位下去了。但如果大家那博尔系统，去量化一下“机构库存”，返现“机构库存”处于消失状态，那就要另当别论了。就像下面图里的股票那样，即便跌到低位，反击中“机构库存”消失，反击后也破位，上涨中“机构库存”消失，后面就容易全跌回去。

正是因为眼下市场处于这种非常时期，有些机构都是惊弓之鸟。所以此刻很多股票，呈现机构库存突然消失，也是合乎逻辑的。大家自己→ 点这里进“博尔系统” ，自己来量化“机构库存”，到底有没有，都能一眼看出。

浑水摸鱼的震仓

另一种别有用心的交易行为，就是“机构震仓”。借着现在市场疲软，要去破3000点的样子，正好浑水摸鱼搞震仓个，把别人洗出来，接下来自己拉起来就轻松。这个行为和砸盘吸货还有区别，机构库存不是下跌是才出现的，而是之前已经增加了，说明机构已经在里面有积极动作了。但最近几天做空主导（绿色），杀跌挺快，这不是机构自己脑子进水，而是不杀跌，没法在盘中把别人吓出来，但到最后一定是空头回补（蓝色）的行为出现，并且主导股价，这个过程就是震仓的行为。下面图里的股票，大家看一下就清楚。