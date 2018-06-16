鸷鸟将击，卑飞敛翼；猛兽将搏，弭耳俯伏；圣人将动，必有愚色。这是一个做私募的朋友，端午节时微信上发的话。这意思再清楚不过了，如今整个市场，都知道世界杯魔咒在应验、市场有几千亿质押股平仓的全局隐患，以至于节前最后一天，盘中连个像样的反抗都没有。但全都觉得行情没戏的时候，从来都是让一半人哭死，一半人笑死的。关键是我们做哪一种了。

笑死、哭死各有原因

之所以有人笑死，有人哭死，就是因为全都觉得行情没戏的只是表象，很多机构并不这么认为，他们觉得再不行动起来，才真会出问题，很多都关乎自己的切身利益，所以已经行动起来了，光他所了解到的资金要做的就超过1000亿。这方面我了解到很多机构都是这么判断的，不管是公募还是私募，只不过不想做的太招摇，但只要风向一变，他们一定会立刻加码的。而在加码之前，却也不是一点动作都没有，至少此刻我拿博尔系统去量化，已经看到很多交易上的机构行为的异动。大家也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己量化之后，一样能看到自己股票里面的机构行为有什么异动。

眼下最值得注意的异动就是下跌中机构态度偷偷转变，从做空变成了空头回补，这种状态大家看下面图里股票一目了然。

图里橙色代表的是“机构库存”，有“机构库存”，说明机构正在积极动作，而动作导致的交易行为变化，就是从做空主导的绿色，变成空头回补的蓝色。偏偏这种动作在一开始的时候，股价往往还是下跌的，欺骗程度极大。但大家→ 点这里进“博尔系统” ，自己是量化出来的。眼下我统计一下，可以说现在有上千家股票在做这样的动作，后面只要发令枪一响，反弹急先锋必然从这些股票出来，手头有就笑死了。

小药治大病

但如果量化出来，一点机构库存都没有的股票，就完全不一样了。因为“机构库存”消失，说明机构要么不管了，要么已经撤退了。这样的股票，下跌往往是无法控制的，甚至看上去反弹好好的，突然就跳水创新低了，一路拿着往往越拿越套。这种股拿着就哭死了。

前面我和那个私募的朋友聊，人家也跟我说，眼下质押股的平仓危险，对机构投资者也是块心病，这种风险机构都扛不住。所以有些股票，机构都投降了，散户还在里面抗争，一点好的结果都看不到。这也是当前的现实状态。大家手头股票自己上应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，有没有“机构库存”是可以直接量化清楚的。一点不复杂，但最基本的大是大非，就需要去量化清楚后决定，就像有些药并不贵，但却能解决大问题一个道理，而节日里去量化一下，节后对这种行情，至少手头股票不会有崩溃的风险。



