周五收盘后，只待小长假开始。暂停个股热点分析，此刻只展望一下6月15日之后的行情。

等不到六绝了

俗话是“五穷六绝七翻身”，但此刻恐怕等不到7月了。各家媒体都在说400只股票面临强平风险。须知此刻质押资产达到5.7万亿，涉险资产9000亿以上。就现一天20点的速度，等世界杯结束，得跌多少？到时候涉险资产会更多，一个信托强平，就得连累一串私募清盘。这种事情，2015、2016年都见识过了，2018哪可能没有经验？这是内生性的在逆转需求。

长阳长阴一盘棋

同时都在等世界杯过去，都在等五穷六绝七翻身。那博弈层面上，就不可能老老实实的等到7月再反击。反击必然是提前的。所以现在长阴、长阳都特别多。很多人简单认为这只是分化。但大家上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后自己去量化交易，就能发现，实际长阳、长阴一盘棋。很多长阴只是机构运作中的一个环节。很多股票别看调整，机构动作一直存在，只是先做空、后回补，然后一个反击，长阴之后有了长阳。

对于这种变化，大家去量化的时候，首先注意有么有机构在当前这种市场环境下，积极的在这个股票里参与。如果是积极参与来的，无论是做多做空，必然能量化出橙色的机构库存。下一步就是量化机构行为存在时，导致了交易上出现了什么变化。很多股票别看下跌，但下跌背后已经从做空主导交易（绿色）变成了空头回补主导交易（蓝色）。那就是机构在偷偷低吸。

而当前市场里这种情况绝对是不少的，因为谁也不愿意看到因为股价下跌，强平，清仓、再下跌的恶性循环。只要机构觉得自己有点能力，怎么样也要动起来，这已经是共识了。所以大家手头股票最大的转折希望所在，就在下跌中机构行为导致空头回补主导交易。这方面可以→ 点这里进“博尔系统” ，自己量化交易，一眼就能看清。

取舍有别

但显然眼下的局势就是，机构资金也只有集中于一部分品种中，做不到全面进攻，全面反击。否则有这个实力，行情也不会跌成眼下这幅德行了。所以对于机构放弃，量化不出机构库存的股票，即便抗跌，也要特别小心，因为“机构库存”消失状态下的上涨，假象太多了。而下跌到可能反复创出新低。下面的股票大家一看就能感受到杀伤力。

“五穷六绝”，五穷其身，六绝其望。但看了上面的那些股票，大家也应该感受到了，没有绝望之忧，只是取舍有别。大家这方面先到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，→ 或者直接点这里进入 ，再自己去量化一下交易也就清楚了。一旦股票眼下被机构投资者放弃了，那此刻的杀伤力是极大的，后面会跌到哪里去，真不好说。



