今天6月15日，是个值得纪念的日子。与世界杯无关，而是3年前的今天，股灾1.0正是开始，所以真值得祭奠一下。

3年前的脱险

想当初3年前，和一伙朋友一起逃过了最初的那1000点下跌，靠的就是量化。当时我拿博尔系统去量化，直接发现连续的获利回吐主导交易，一天回吐可以不在乎，两天可以不在乎，连续三天获利回吐主导交易，套现资金力量已经极大了，再无视就是对自己的投资不负责。当然再往下跌的时候，心痒了，进去护盘，瞬间被埋也是心痛。而今年通过注意获利回吐，也躲过了好几次短期顶，接下来行情折腾的时候，大家也一样可以注意获利回吐主导什么时候出现，到应用商店下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化，接下来的震荡，就不大会老是做电梯了。

上面昨天就是2015年6月15日前后的表现，当时橙色的机构库存是有的，说明大量机构参与其中不假，但连续的获利回吐黄颜色，就说明当时大量资金就是在获利回吐。右边是最近的情况，也一样，上涨中获利回吐出现的时候，不能很贪，重仓的一定要减一点，尤其当前这种震荡市里面。

当前的低吸

而现在的市场已经在明显的调整，所以可以用另外一句量化口诀，“下跌看回补”，也就是下跌中要注意的是机构投资者的低吸回补行为。而到底机构有没有低吸回补的行为，先看有没有橙色的“机构库存”，因为“机构库存”就是对积极机构行为的量化，自然是必须有“机构库存”才行。然后就是在量化主导交易力量变化，一开始的下跌可以是绿色的做空主导，但此刻必须出现蓝色的空头回补主导才行，就像下图一样，这种状态出现，才算是机构在低吸回补。而大家手头股票，先到→ 点这里进“博尔系统” ，再手机上查看一下，一两分钟的事情，也就量化清楚了。

其实上涨看回吐，下跌看回补，是量化交易中的基本操作。道理是一点都不难的，关键还是机构行为大家都要能看到。只要看到了，比如今天中午的时候跌了近30点，但如果你看到下跌30点的背后，是机构在低吸，你会把股票跑了吗？恐怕不但不跑，轻仓的还能去找点机会。至于因为下跌就怨声载道、心灰意冷，那就更谈不上了。大家自己应用商店里→下好“博尔系统”的手机应用， 或者直接点这里进入 ，自己去量化，这种不同能立刻就体会到的，说到底，这个市场里，更多的人还是看走势并且受走势的影响，而走势背后的交易，能看到的还是少数。



