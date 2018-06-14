今天行情又小跌了一点，但是和一位牛人聊了一下，面对后面还有利空影响，但人家却说，眼下那些害怕破3000的人，世界杯过后就会被笑死。且无论那位牛人的豪言是否能兑现，但人家说的道理，会对大家有用。

很多人命悬一线

人家牛人给我列了一组数据，别看市场表面走软，但5月，超过20家上市公司股权质押遭遇平仓，数量较4月份激增4倍。A股累计股权质押市值达5.7万亿，其中5528亿元触及平仓线，4189亿元触及预警线，涉险的股权质押超过9000亿元。如果快速在3000点之下形成崩溃走势，必然让违约平仓集中发生，引发系统性风险，那是要他们老命了。也正是因为如此，后面谁敢再砸盘？所以一近3000点，就已经开始逐步往里面进仓了，并且还跟我说，这次行动并非一个人的举动，同盟军有很多。而他也知道我用“博尔系统”研究量化快10年了。他就提醒用我博尔系统去量化“机构库存”，这方面大家也一样可以上应用商店，下个“博尔系统”APP来里量化的。现在是量化机构决心的最佳时机，并且从“机构库存”得变化上，都能体现出来。

别参与殊死较量

当大家自己去量化的话，能清晰的看到，如果一个股票里面的机构丧失信心，那量化出来，代表机构库存橙色柱状是会很快消失的，无论当时股价在上涨，还是在震荡，下跌就更不用说了，大家看下面图里的股票就清楚。

所以接下来3000点未必能轻松的跌破，一路崩溃更是可能性很小，但一部分股票被先拉去祭旗，恫吓持股的多头，那是完全有可能的，而如果“机构库存”消失，连机构投资者都不管了，那就是祭旗的货。大家最好不要摊上这种货，但这不是看上去像不像，就能定了。所以→ 点这里进“博尔系统” ，自己量化清楚是最踏实的。否则此时被假象蒙蔽，后面就你死我活了。

行踪盖不住

而被增资的品种，其“机构库存”的状态就是截然相反的，无论是震荡还是下跌，甚至是破位下跌，机构库存始终存在。那遇到这种情况，就要看清机构到底在做什么了。这时候可以继续去量化“主导动能”，看交易被什么力量主导，如果是蓝色的空头回补主导，那说明机构在低吸，如果是红色的做多主导，那就是机构在做多。而眼下肯定是下跌中的低吸，特别值得注意。