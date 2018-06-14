早上行情继续是一波三折的走法，面对这种表现，有个问题大家必须思考。面对美国加息，招商魔咒，世界杯必跌的言论，最近这几天，既没有众志成城的往上推股价，也没有毫无抵抗的溃败，这说明什么？显然说明市场各方力量并没有达成共识。

没有共识，只有取舍

而当市场机构没有达成共识的时候，必然当前股票既有增仓，也有失血。关键是你的股票处于什么状态，而在最近逼近3000点的守关时期，股票状态的好会，会直接导致走势的天差地别，所以大家可以先上应用商店，下个“博尔系统”APP，自己来量化交易状态，通过量化“机构库存”的变化，能看到一个股票机构增仓、失血的区别，，增仓的不会差到哪，失血的随时可能完蛋。

有逃跑，有乱入

以上这些，也是我与不少业内的朋友沟通的结果。这次3000点上方，做多的同盟军不少。这两天的下跌，也是对他们手头持有股票做了一次考评。之前他们的仓位都铺的比较散，希望在吃药喝酒新能源的热点能扩散，他们能坐轿受益。而这两天就在紧急收缩战线，一部分股票增资，另一部分股票就失血。而我用博尔系统研究量化快10年了，自然知道这种增仓失血，会直接体现在“机构库存”上。

就像上面的股票，必看上上下下的震荡，但震荡中橙色的“机构库存”没有减少。而“机构库存”量化的就是积极的交易行为，在这个基础上，再去量化“主导动能”，看机构行为导致的结果，很多股票，哪怕下跌，都是蓝色的空头回补主导，显然这些股票里的机构在低位吸货。而此刻大家手头股票，要注意的也是这种状态。可以 →点这里进“博尔系统” ，自己来量化，这种低吸状态也是一眼看清的。

直接后果：增仓、失血

当大家自己去量化的话，能清晰的看到，失血的股票，代表“机构库存”橙色柱状是越来越少的，很可能就是快速减少，甚至减少到消失。这种状态至少说明最近机构休息了不干活了，这本身就是很有问题的股票了。

显然这种状态，与上面被增资的品种，状态就是截然相反的，无论是震荡还是下跌，甚至是破位下跌。大家手头股票可以→到应用商店，下好“博 尔 系 统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，再用里面的“机构库存”的功能，就能量化清楚，目前不能说股票都会直接逆转。但那些机构做多态度鲜明，库存、仓位增加的股票来说，结果很可能就是不言而喻的。



