这个市场的故伎重演，真的是一次又一次，今天的下跌也是如此。但不断故伎重演，只要看透，绝不是坏事，因为套路就那个套路，心里明白了，跌下来，只要躲开三板斧，很多就是送钱了。





空头三板斧，都是同样套路

之所以这么说，大家看下面图就清楚，图里橙色的是我用的博尔系统对积极机构行为的量化，叫做“机构库存”，如果“机构库存”量化不出来，要么是机构跑了，要么机构此刻不干活，不管了，所以上证最近连续反弹无果，就是因为量化不出“机构库存”，并且这种情况，不止一次了，今年至少出现过3次。没有机构库存或许也能涨，但一涨就觉得调整完毕了，一定是主观犯错了。5月末的反弹，别看连涨好几天，实际只要上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，再去量化“机构库存”，就能发现当时“机构库存”就是出于消失状态，而有“机构库存”和没“机构库存”也是完全不同的。







包括周二的反弹，实际也没有机构库存，周三的突然下跌，也没什么好经验的。而个股上的情况，没机构库存，和上证也一样的，即便涨上去，也随时随地要跌下来，想横盘也盘不住。









以上这些，大家知道道理就可以，因为跌都跌下来了，下次再上涨去的时候，多注意有没有机构库存就行。至于大家手头股票此刻有没有机构库存，→ 点这里进入“博尔系统” ，自己量化一下，直接就能看到“机构库存”有没有了。







再往下跌变局更大



此刻在空头攻击3000点时候，需要留神的是机构行为的变化。这方面还是先看有没有“机构库存”。对于量化出“机构库存”的股票，下一步就是通过量化“主导动能”，看机构行为导致的交易结果。有些机构强力逆转，主导动能从绿色的做空，变成了蓝色的空头回补，此刻要注意的就是，当时的股价恐怕还在下跌，但千万别因为看到下跌而失去信心和敏锐的嗅觉。







如果后面强力翻转继续，空头回补主导之后，还会出现红色的做多主导。这反击力就大了。上面图里的股票，在下跌中“机构库存”显然存在，并且造成了主导交易力量朝着好的方向转变，空头回补之后，再度做多主导，结果攻击非常果断。大家手头股票，这两天如果在下跌，也可以上应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这类进入 ，去量化机构库存的变化，首先“机构库存”是必须的，然后再看这两天在机构投资者交易的影响下，主导股价的力量是不是越来越积极了？有这两点再，至少也安心了。做空3000点的时候，空头绝非铁板一块，偷偷低吸、做多的绝对不会少，而好事就会从这些地方冒出来，这种状态，这种历史重演已经四五次了。





