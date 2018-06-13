今天行情又下跌。2018年的这种调整，我知道有很多人都很受伤。昨晚我还跟一个要好的同学聊，他跟他老婆差价，一怒之下，离家出走，结果连身份证都没带，给我挂电话，让我帮他开个住处。一问原因，就是股票闹的，亏的很大，影响了家里的换房大计。并且他老婆不能接受的是，行情没怎么跌，他怎么能做的那么差，他当时是有说不出的苦。

受伤背后不是偶然

我也很理解他，但后来我一看他的股票，确实有问题。虽然他一直觉得他选的股票不错，但实际我拿博尔系统去量化一下，发现长期处于“机构库存”消失状态，而“机构库存”是对机构积极行为的量化，“机构库存”消失，属于机构不管的状态，反弹无果、一路下跌一点也不奇怪。这不仅仅是我同学的股票，大家手头里也一个道理。所以都可以先→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化，股价越跌自然越便宜，但如果量化不出机构库存，股价低也不值得去做。

下面这种，就是机构库存消失的状态，哪怕反弹很诱人，但进去就容易被实锤。一迟疑就越套越深。

而此刻，指数是还没创新低，一批股票已经在这两天创新的往下走了。里面很多都是“机构库存”消失的股票，而这样的股票，当然是最讨厌的，因为不是创个新低就完事了，一旦“机构存”消失，很容易反复新低。大家现在无论手头上的股票是震荡的、上涨的、刚创新低的，都可以→ 点这里进“博尔系统” ，去量化有没有“机构库存”，“机构库存”消失的都得小心。

刀下留股

而我那同学的股票，由于他老婆的压力，让他跑掉，再也别做股票了。但我看了一下，此刻反倒要刀下留股了，因为已经量化有橙色的“机构库存”了。并且有“机构库存”的股票，我都会再去用主导动能，量化因机构行为导致的交易结果。而我那同学的股票，当时量化出来，是蓝色的空头回补主导。说明虽然是跌的很难看，但机构在空头回补了。

一旦机构空头回补，那出现转机的第一步就出现了，就像上面图里的股票那样，虽然还在下跌，但已经是蓝色的空头回补出现了，后面一旦再出现红色的做多主导，那低吸后的转折也就发动了。这也是当前下跌股最大的转机所在，这方面，大家可以自己到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者点这里直接进入 ，把自己手头在下跌的股票，都一一量化一下，只要看到了交易状态的变化，相信看到了股票有这种反击准备，大家都知道该怎么做，要走的也先等等，轻仓都还能再买点呢。总之3200都反复多次，3000点那绝对是狡诈的。



