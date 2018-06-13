36计今天真狠，小心“假道伐虢”(2018-06-13 11:55:38)
早上，抽了点时间，继续写一篇《2018量化36计》，也是人家报社催的紧。所以就针对当前的行情，说了一下“假道伐虢”。
假道伐虢
“假道伐虢”，故事我不说了，多数朋友都知道，在股市里讲的就是，给点小恩小惠，导致对手误判，以便于达到他们更大的目的。行情昨天创新低后，一个V型反击，不少股票都涨了起来。而这种情况过去也经常发生，给一根中长，就有人对这只股票特有预期。但这种时候可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后自己来量化这个股票当时有没有“机构库存”，如果上涨背后没有“机构库存”，那就成了“假道伐虢”。
有些涨，坑人
下面图里的股票，就是写照，下跌后的反弹看似挺好的，但量化交易之后，橙色的“机构库存”是看不到的。那结果就是，看似风风火火的涨了几天，但说结束就结束。
异动：下跌做多
另外，为什么说今天的看到下跌，并不重要，原因就是对于很多股票来说，别看下跌，但依旧能量化出机构库存，并且如果进一步用“主导动能”功能量化机构行为导致的交易结果，还能发现，下跌中实际是红色的做多行为在主导交易。那下跌中机构还在做多，会有什么样的结果？大家看下图就明白。
其实震荡行情，本身就是欺骗性很强的时候，有骗多头的，也有骗空头的，但能看到了都是机会，“假道伐虢”说的就是没看透，结果受骗了。而震荡的波折本身就蕴含着巨大获利机会，大家自己到应用商店里，下好“博尔系统”的手机APP，或者直接点这里进入，然后自己去量化，真要是调整背后，都是做多主导，也不会差的，到时候就船到桥头，该咋样就咋样了。