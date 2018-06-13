早上，抽了点时间，继续写一篇《2018量化36计》，也是人家报社催的紧。所以就针对当前的行情，说了一下“假道伐虢”。

假道伐虢

“假道伐虢”，故事我不说了，多数朋友都知道，在股市里讲的就是，给点小恩小惠，导致对手误判，以便于达到他们更大的目的。行情昨天创新低后，一个V型反击，不少股票都涨了起来。而这种情况过去也经常发生，给一根中长，就有人对这只股票特有预期。但这种时候可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后自己来量化这个股票当时有没有“机构库存”，如果上涨背后没有“机构库存”，那就成了“假道伐虢”。

有些涨，坑人

下面图里的股票，就是写照，下跌后的反弹看似挺好的，但量化交易之后，橙色的“机构库存”是看不到的。那结果就是，看似风风火火的涨了几天，但说结束就结束。

这种股票大家也要当心，今天下跌并不是重要的问题，但如果昨天反击就没有量化出“机构库存”，那就算今天还是继续涨的，都隐患重重。这方面大家可以自己→ 点这里进“博尔系统” ，自己量化有没有机构库存，一眼就能看到。

异动：下跌做多

另外，为什么说今天的看到下跌，并不重要，原因就是对于很多股票来说，别看下跌，但依旧能量化出机构库存，并且如果进一步用“主导动能”功能量化机构行为导致的交易结果，还能发现，下跌中实际是红色的做多行为在主导交易。那下跌中机构还在做多，会有什么样的结果？大家看下图就明白。