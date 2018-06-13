周二行情V型走势，并且是在世界杯前，一片看淡的预期下，来个一个大反击。我聊下来，不少朋友是被整糊涂了。但后来自己想想也对，市场震荡已经不是好几个月，前几次基本都是上涨去没人跑，跌下来少有人卖。这种时候无论做多、做空就等于替人抬轿。那要做盘的资金，能不折腾吗？







浑水摸鱼，乱中取之

如果从走势上看，确实会把人折腾糊涂的，早上高开后一路跌，典型的压根没跌完。但创新低后直接来了个逆转，到底要跑还是要拿货，确实不让你看清。所以我跟很多朋友说，现在很多资金都希望折腾，所以这种折腾中，上涨必然有真有假，下跌也必然有真有假。一个简洁的办法，就是上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化机构的行为。因为无论怎么折腾，现在谁想通过波动来牟利？显然还是机构。





机构回补大行其道

就像当前的调整中，我自己拿博尔系统来量化，第一是用“机构库存”功能，有橙色的“机构库存”就说明量化出了积极的机构行为。第二步是用“主导动能”功能，看机构行为导致了什么结果，而目前量化的结果就是，股票下的背后，机构的行为并不相同，有的确实就在做空，但有的机构却是在偷偷的回补。大家可以看下面图，绿的代表做空主导，蓝色代表空头回补主导。



如果机构在回补，那就可以看做之前的下跌实际是在震仓，这种下跌，肯定比机构实打实做空来的好。因为一旦机构买回来，后面干什么，不就是在想办法拉上去吗？这种情况现在好多的。大家手头股票，里面的机构是在做多，还是在做空，不是看涨了跌了就能看出来的，并且这种震荡的时候，机构是特别不想让你看出他在做什么。所以大家→点这里进“博尔系统”，来量化清楚交易，辨别机构行为的蛛丝马迹，就特别有价值，很多时候，看一眼就不上当了。



做与不做，是根本

同样，很多时候，看到的上涨也是有真有假的，要是量化出来，“机构库存”处于消失状态，这种上涨，很可能只会是昙花一现。真正的上涨，一定需要机构坚决做多，再能持续推动。否则越涨越有可能是个套。

上面图里的股票，大家对比一下就清楚。其大家如果自己→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，再去多量化一些股票，就能发现当前的市场，尔虞我诈非常厉害，大波动的市场里，一部分资金赚钱，就要另一部分来填补。看不到，太容易受骗了。









