行情的样子，又开始循环起来了。于是刚刚问了不少朋友，继续不动，继续等。但跟一些机构的朋友聊，明显和散户朋友想的完全不一样。人家面对这种循环的震荡，都觉得是能够一股变两股的日子。因为3月震荡以来，就是在一直走极端，有的股票满血复活，有的股票继续失血。现在只要把第一步给走对了，猛烈攻击一批，与此同时，必有失血股票会跌下去。到时候反手到跌的一塌糊涂的股票里去抓便宜货，一头涨30%，一头跌30%，那就是一股变两股了。

两类股特别注意

并且，有这种想法的机构是现在是很多的，不是他们都喜欢这么做，而是现实情况就是如此，场内资金不足以发动所有股票，集中火力攻一头，攻击完成后再去另一头拿便宜货，是现实可行的选择。所以当前的这种市场，对两种股票特别需要注意，一种是机构明确发动攻击的，一种明显要砸盘的，这两方面大家都可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP来量化，量化之后，机构的动作会很清楚的展现在眼前。





首先说机构明确发动攻击的股票，涨上去未必就一定是机构在发动货真价实的攻击，真正强力的股票，在发动的开始时，不但能量化出橙色的“机构库存”，还能量化出同时存在的明显的做多主导。两者具备，就是机构资金在强力做多。

眼下刚开始反击，有的股票别看涨的挺多，机构库存依旧还是消失状态，那这种反击很可能就是短命的，稍微等一下，就又不行了。有的即便能多涨几天，但因为毕竟没有机构投资者参与，最后的结果也是随时随地的又全跌掉。因为处于“机构库存”消失的状态，说明机构已经不管了。你让这种股票再接再力是很难的。手头股票大家自己→ 点这里进“博尔系统” ，再来量化有没有就“机构库存”就会很清楚的。

不替他人数钱

另外，几个机构的朋友还说，很多散户现在不肯动，说到底，还是心存希望，觉得这轮上涨总该轮到自己头上，但现在股票太多了，3600只股票，想轮上不知道要等多少时间，而很多股票在等待机构投资者做过程中，由于失血，直接就一路创新低下去了。等到跌了谁都不认识了，再被机构做起来，那就是别人赚钱了，你还套牢，做的是替人锁仓，替人数钱的事情。这就像下面图里的股票那种。

上面图里的这种股票，上涨去就得早点处理，否则越套越深，完全是替人锁仓。相信这样的股票大家也都不喜欢，但问题是这种股票接下来肯定也是一大批。也就自己做好规避的准备，先→上应用商店，下好“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，自己先去量化交易，有没有“机构库存”，机构投资者的动作是导致了做多还是回吐，都量化清楚，那接下来大家自己也有机会一股变两股。



