早上市场是先探了一个新低之后，又回了上来。此刻那张魔鬼时间表，早就在网上疯传，所以不少朋友就问我，对本周行情怎么看。但我要说，眼下行情，遵循几条原则，就依旧是有惊无险。

有热点、有台柱、有原则

之所以敢这么说，首先就是眼下行情的基础其实是存在的。CDR明摆着，热点一点不缺，并且成交才多少，昨天两市加在一起3000亿多一点。这种成交水平下，调控指数所用的资金不会多，上头一声令下，完全都能做到。所以当前市场大势不是关键因素，这正的关键还是大家自己的取舍。对此，我的提议就是遵循两条原则，“无价值不接盘，有回补不错过”。而大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己量化交易，这两条原则，能很高效的运用，下面我细细说。

无价值不接盘

首先说“无价值不接盘”，任何交易的价值有是有高低之分的，有的交易价值很高，有的比较低，有的干脆没有。这点只要用博尔系统去量化一下“机构库存”就清楚，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化。很多股票震荡、上涨的背后往往“机构库存”处于消失状态，就像下面的股票那样。

而“机构库存”处于消失状态，本身就说明，机构此刻不管了或者已经撤退了。至于大家自己关心，有没有“机构库存”，可以→ 点这里进入“博尔系统” ，然后再去量化。在当前的市场里，如果一个股票的交易没有机构投资者参与，就不可能走出波段上涨，参与其中的价值就很小。这种股票冲进去个，成炮灰的可能性就很大，所以遵守“无价值不接盘”的原则绝对是有好处的。

有回补不错过

另一个原则就是“有回补不错过”，而这条原则眼下正好就用上了。虽然今天创了一个新低，但就是因为创新低的过程中，有太多股票是空头回补主导交易。那么在有“机构库存”的状态下，“空头回补”的力量主导交易，不就是很多股票机构在回补吗？这种交易状态，就像下面的股票一样，蓝色代表的就是“空头回补”。

所以说，什么魔鬼时间表，拿这些东西来唬人，无非是借题发挥，达到一些资金自己的目的。此时大家，大家不要被一些信息所恫吓，更不要被表面走势所蒙蔽，到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，然后自己再去量化“机构库存”的变化，以及所引发的交易上主导力量的变化，多多注意背后的机构行为改变，眼下这种震荡行情，肯定比看走势要清晰的多得多，抓到有爆发力的股票的机会也大的多，“有回补不错过”牢记。



