连亏3年并非虚言，2016年以来，年年都是跌多涨少，上涨股票大概只有1/3，但大翻盘也不是虚言。当前市场里，股票交易价值是不同的，有的交易是高价值，有的交易低价值，有的交易是没价值。要操作，自然要找有高交易价值的股票。即便有很高的交易价值，也的注意参与的时机，时间选不对也是一场空。







上涨看回吐，下跌看回补

前面在和一个朋友聊，他亲戚在私募里做，一直给他一些好消息，但很多时候都赚不到，或者只赚一点，不是消息不兑现，而是我拿博尔系统去量化他曾经做的股票，确实有机构在做，但参与的时机实在太差。当时我就让上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化交易状态，然后跟他后面做股票就得“上涨看回吐，下跌看回补”。





机构参与是前提

对于大家来说也是一样的，尤其是对于眼下做多的震荡股票更是如此。当前市场里，股票要有大的波段机会，就必须有机构积极参与其中。对此，首先就是拿博尔系统去量化“机构库存”，因为“机构库存”就是对积极机构行为的量化，如果连机构行为都没有，就谈不上机构推升出波段了，反而会是机构不管，机构撤退的表现，那这种股票，就算看上去表面反弹积极，也都得小心。







上面图里都是没有“机构库存”，虚晃一枪又下去的股票。有些人之所以说当前行情难做，越捂越套，往往买的就是这种股票。大家手头最好不要有这种品种，这方面自己→ 点这里进“博尔系统”去量化一 下，也就清楚了。







机构资金左手进、右手出

而一旦量量化出有“机构库存”，下一步就要具体看清机构做什么动作了，这点可以通过主导动能功能，量化交易被什么力量主导。一旦量化出来，就要注意前面开头，我和那个朋友所说的，“上涨看回吐，下跌看回补”。即涨起来的时候，黄颜色的获利回吐出现要注意，那时候机构在回吐，后面还能不能继续上，这是有变数的。同样，股价下跌机构也未必一定是在做空，很有可能量化出蓝色的空头回补主导，而空头回补主导了，就是对下跌做一个预警。







之所以说那朋友交易的时机差，就是因为他老是买在获利回吐的时候，可能也是他得到消息的时候，短期机构已经开始回吐，顺便放出了消息。当时我展示给那朋友看之后，他也自己看了很多的股票，一开始看还将信将疑，后面因为一个个股票看的多了，估计自己手机上也刷了很多股票，结果就越来越兴奋。大家自己也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，自己来量化清楚交易，相信此刻你手头股票的机构在做什么，同样能量化出来。而涨起来的时候，机构做多可以安心，但黄颜色的获利回吐存在，就要当心了。下跌的时候绿色的做空主导时可以不管，但蓝色的空头回补主导时，就要注意是不是反击要出现，机会要来了。





