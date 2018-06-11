今天行情还是跌了十几点，成交量也不大，两市加在一起也就3000刚刚出头一点。看似是很平淡的，但没有想到的，是问CDR能不能去做？CDR会不会让证券板块的行情起来？类似的问题收到的很多很多，大大超过我的想象。对此我的回答是，不管CDR的股票后面是如何，但大家要知道，市场显然被激活了。中国企业中，最能做大的一批都要来了，再不激活，那实在说不过去。

交易价值高，潜力大

但市场开始被激活之后，潜力股一定是资金首选。而一个股票有高潜力，往往表现在走势上，就是股价涨的不多（甚至下跌），但交易价值很高。有机构、游资的行为明显的参与其中。而这方面，走势都能看到，但交易价值的高低，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后自己来量化，很可能一个股票你看着很一般，但交易价值很高，潜力巨大，下面我仔细说。

两种交易价值

交易价值，从量化交易的角度，可以分两种，一种高价值是偏稳健的，主要是机构行为主导下的交易，这种股票是量化出持续的机构库存。当时股价即便波动大，但绝对涨幅可能很小，这种情况下，这个股票显然就是，股价涨幅小，交易价值高的潜力股了。这方面大家看下图就明白。

上面的股票，不论是波动很大，还是波动不大，但只要去量化，都能看到橙色的“机构库存”明显提升了。而“机构库存”本来就是对机构积极行为的量化，机构库存提升的背后，就是机构投资行为日趋活跃，此时如果在再去量化机构行为导致的结果，一旦显示为做多主导或者空头回补主导，那不但潜力大，并且时机还来了。这点大家可以→ 点这里进入“博尔系统” ，然后自己来量化的，此刻的交易价值高不高，能够一眼看清的。

报复性的翻盘

还有一种状态也是具有很高交易价值的，只是更偏向于投机，那就是游资行为主导下的交易。这种时候是可以量化出蓝色的“游资动向”，一个股票不管怎么折腾，如果持续出现了游资动向，那短期的交易价值也是很高的。这种不要给下跌机会，给了下跌机会一定会有报复性的攻击。