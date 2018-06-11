今天早上开盘，行情也挺折腾的，所有目光都聚焦在小米上市、独角兽回归的问题上，但我要说，这种题材是不是风口，不用太在意，它就是一个借题发挥的作用，这点周末文章里已经说了。接下来恪守“低位机构做，个个是黄金”，那怕手头股票只有一个小消息，都能被无限放大。

低位有机构做，个个是金子

眼下股价在低位的股票很多，但经历的3、4、5三个月的折腾，即便是调整到了相对的低位，也不是，个个都有机构资金参与了，在这么长的时间折腾之后，对于机构来说，哪些股票打上去容易被市场认可，哪些市场不能接受，心里也都很清楚了，所以这种时候最好上应用商店，下个“博尔系统”APP来量化一下“机构库存”的变化，因为“机构库存”本身就是对积极机构行为的量化，能量化出机构库存，就说明机构行动起来了。





下面几个就是低位表现出来的小盘股，之前没“机构库存”的时候，就没人管了。所以当时跌的一塌糊涂，反弹也是白搭。而最近的上涨虽然也遭遇了回落，但震荡中爆发力却积累了起来，并一爆发就非常凶悍，原因就是最近明显交易状态不一样了，机构库存都出现了。







并且机构库存出现的时候，大家多注意一下机构具体动作，这方面可以再去量化“主导动能”，如果由于机构的动作，交易被回补力量主导了，那会显示为蓝色，如果之后又被做多力量主导，那就更好了。大家自己关心的股票，有没有这种在金子般的状态，也可以→ 点这里进“博尔系统” 。看到蓝色回补之后，又红色的做多主导出现，这种时候的反击就不能小觑了。

最要当心滥竽充数

当然，即便市场里现在有一大批低位反击向上的股票，却不能因为在低位，就一闭眼，反正能涨。如果机构库存依旧消失的话，肯定还得留神。反弹一两天，可以靠游资、散户的热情，但如果没有机构参与，根本就持续不下去。这种情况也是出现的太多了。

而眼下，谁都希望股票能出现普遍上涨，而不是就几十家老面孔，但同时，谁都希望自己的股票能涨的更持续，而不是一两天就歇菜。但这点绝不是我们有这个心愿，股票就能帮我们达成的，一定是机构、散户一起做，才能做出一片人气。而什么股票，现在一起在做？要散户做很容易，涨几天散户态度就会发生变化，但机构下手，我们指挥不了他们。大家确实可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，来量化清楚，“机构库存”的变化，接下来，“机构库存”消失的股票，依旧有问题。而“机构库存”出现的，股票，哪怕5月开门还在跌，大家应该也懂怎么做，至少我得高看一眼。



