回顾一下本周行情，可以说，大换血已到关键时刻。回想1月至今，最初是大盘蓝筹最后疯狂，航母开成了摩托艇，然后各路资金集体转向，之后的事情大家也都看到了，风水轮转，翻江倒海。但到现在，不少人已经发现，指数再跌空间很小，但个股即便不断一轮轮的反击，对有些人来说，确实赚一大把，而对另一部分人来说，涨上去依旧套牢，不过是替人数钱。

翻江倒海的大换血

所以，之后参与的股票，得找真能让你赚钱，而是替人数钱的品种。而这方面，眼下靠的肯定不是散户的众人拾柴火焰高，毕竟散户现在基本不动。机构投资者占据绝对主导的低位。面对这种机构主场的大波动，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，可以量化出“机构库存”。大调仓的时候机构的动作都很明显，有机构库存的股票即便现在也在下跌，但接下来反击力量会特别大。

强力转变

接下来的行情，有一点很明确，强悍的反击必然从机构交易的强力转变开始。而怎么看当前的机构动作，可以先点“机构库存”功能，这个功能量化的是积极的“机构行为”，所以有机构做，一定有橙色的“机构库存”。然后看机构在做什么，这个可以从另一个“主导动能”上量化出来，有些机构强力逆转，主导动能从绿色的做空，变成了蓝色的空头回补，再也变成了红色的做多主导，反击力量不会小的。

上面图里的股票，在下跌中“机构库存”显然存在，并且造成了主导交易力量朝着好的方向转变，空头回补之后，再度做多主导，结果攻击非常果断。而眼下有这种交易状态的股票不少，即便下跌股票里也是很多的。那跳水的时候都在朝着好的方向转变，行情已好转就不用说了。大家手头股票，这两天如果在下跌，也可以→ 点这里进“博尔系统” ，去量化机构库存的变化，首先“机构库存”是必须的，然后再看这两天在机构投资者交易的影响下，主导股价的力量是不是越来越积极了？有这两点再，至少也安心了。而在大调仓背景下，这样的股也确实不少。

替人数钱股，一个致命伤

而有些股票之所以是替人数钱，就是因为，哪些股票里，机构的态度太明确了，就是撤退，或者不管。而量化出来，交易上呈现的就是不管怎么上涨，“机构库存”都处于消失状态，这是最不灵的。就像下面的股票那样，总之只要机构一撤退，或者以做空，那市场稍一回落，少许的投机、割肉盘离场，就能引发大跌，根本扛不住。

这种股票如果买进去不肯走，一直套着，那每次反弹都是看着别人赚钱，自己套着动不了，替别人锁仓，还不是就在替别人数钱？现在很多股票，也不是跌多了一定会反弹，只要机构库存不出现，一次次下跌都是不可避免的。下周肯定是继续注意“机构库存”的变化，大家手头的股票，自己→到应用商店，下好了“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，量化“机构库存”是很快的，先看眼下的调整中，机构库存有没有，再就是机构在里面引发了什么样的交易。行情现在的位置关键，接下来就看机构在介入谁，推动谁。但没库存，那就没底线了，破坏力大家自己拿博尔系统看了股票都知道。



