早上一下子跌了40多点，导致本周前几天白涨，又回到了起点，但显然这种先上去又下来的过程中，市场中的个股都在做“牛股爆发，了断爆发”。而这种情况，其实处于当前这种局面下，上必然会发生的，下面我细细说。

为何要来总爆发

因为处于机构投资者的角度，前几天市场回到3100点，又到3、4月的震荡区域，，再上去获利盘又要几何倍的增加，他们一定会想自己要不要去当解放军。如果选择不当解放军，那此刻一定是快速撤退，绝不会等其他人。但是，如果选择当这个解放军，继续做下去，必然也会无比坚决，因为只有坚决往上去，才能制造明星股的效应，抑制抛盘，同时吸引更多人参与。所以，此刻走牛的股票和了断的股票接下来集中出现，一点也不奇怪。而大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的APP，去量化一下交易，就能在看到这种迅速撤离与坚决参与，从而不管股价是涨是跌，都清楚接下来该做什么。

高危就早了断

具体下好博尔系统之后如何去看，先是点里面的“机构库存”功能，他是对积极机构行为的量化，所以有机构在里面做的股票，一定有橙色“机构库存”。如果一个股票机构库存都没有了，那此刻一定是高危的。

并且，机构如果要使坏，并不一定要让股价下跌，很多股票，在股价上涨的时候，机构已经开始获利回吐了，那时候个量化出来就是，能看到橙色的机构库存，但同时还能看到，另一个“主导动能”功能，显示为黄颜色的“获利回吐主导”。这就说明，有机构在里面动作，但他们的动作导致的是交易上出现了获利回吐，你说机构在干什么？这样的股票即便不跌，都得小心一点，大家自己→ 点这里进入“博尔系统” ，就能量化清楚到底机构在做些什么动作，毕竟眼下的位置非常特殊，防一手也是必须的，甚至有些股票就该及时了断。

牛股做多无视下跌

但同样，有了断的同时，也有爆发，机构投资者一旦打算做多，也是开弓没有回头箭，坚决的很。以至于就算股价跌在下跌，照样做多。这点同样能量化出来。包括现在，如果大家去量化，也能看到很多股票，当天下跌的不少，但背后是有“橙色”的机构库存，并且，再去量化主导交易的力量，也会看到是红颜色的做多主导。而这种股票，下跌多半是暂时的，一攻击起来，是非常的猛。下面股票大家一看就明白。

那么大家手头股票，下跌背后是不是机构在做多，一样可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP来量化， 或者直接点这里进入也一样 ，只要量化出来，机构是坚决做多的状态，后面哪怕行情走的再怕人，都不用心慌，跌多了还能再买呢。总之，此刻看到两连阴心慌的，就是没看到机构的动作，看到了该拿就拿，该走就走，都不会犹豫的。



