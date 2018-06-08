今天指数没什么跌，但跌的股票却是大面积的。所以就有几个朋友跟我聊，炒股是不是需要运气？我对那几个朋友说，运气却是需要，成功的最后一步确实就是运气。但话有说回来了，如果之前的99步不都没有了，就根本别想自己能交狗屎运。我当时也让几个朋友多多观察股票，能发现经过最近市场连涨几天之后，很多股票有回到之前的震荡区间中，再继续涨上去，就完全可能成为牛股。

没震仓没牛股

但只要是抱住过大牛的人，都知道，牛股都不是一直涨，而是在一次次震仓的过程中涨起来，如果没有震仓，托着一大堆底部获利盘往上推，那多头跟买了颗随时会炸的定时雷一样。所以先把震仓看清楚，是最近这段时间，能抓到好股的最基础的一环。而机构震仓，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化，震仓的环节就是很容易量化清楚的。

震仓接力

一个股票如果震仓，首先就是能量化出“机构库存”，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化。机构震仓自然是必然有橙色“机构库存”的。然后既然震仓，机构的交易行为必然是先砸盘后回补，呈现为短暂的做空主导（绿色）出现后，很快空头回补（蓝色）跟上，这种就是震仓迹象了。不断上涨的股票，就是明显一个震仓接着一个震仓。

当然震仓能不能成功，确实有运气成分，这个我也和很多机构里做的朋友聊过，有些时候原本想震仓，但市场实在不配合，做不上去他们也会放弃。但如果机构资金连震仓的想法都没有，真是连机会的毛都抓不住。正好今天也是指数小跌，但很多股票都在跌，下跌背后是不是机构在震仓，就得自己→ 点这里进“博尔系统” ，自己去量化了。

千奇百怪的走势背后

那些不是“机构震仓”的调整，其实也很好辨认，量化一下都能发现，很多股票“机构库存”处于消失状态。机构都不干活了，何谈震仓？下面图里的股票一看大家就明白。





其实“机构震仓”如果从走势上看，都是千奇百怪的（谁让多数人都看走势呢？）但看交易，就一种状态，上面已经说了，大家自己到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，就能量化了，量化震仓一个最大的好处就是，量化之后，对于一些忽上忽下的走势，不在心里没底了，做头的直接处理，震仓的坚决保留，多拿一段时间，30%~40%的收益，搞不好就到手了。



