今天小跌，跟一些机构的朋友聊，明显和散户朋友想的是不一样的。人家说，现在的市场，涨的疯，跌的猛，外加风水轮流转，这种时候能做好，那这段时间就是一股变两股的日子。而他们现在关注的股票非常多，因为在他们看来，马上这行情又会走上两个极端，只要现在把第一步给走对了，猛烈攻击一批，与此同时，必有失血股票会跌下去。到时候反手到跌的一塌糊涂的股票里去抓便宜货，一头涨30%，一头跌30%，那就是一股变两股了。

两类股特别注意

并且，有这种想法的机构是现在是很多的，不是他们都喜欢这么做，而是现实情况就是如此，场内资金不足以发动所有股票，集中火力攻一头，攻击完成后再去另一头拿便宜货，是现实可行的选择。所以当前的这种市场，对两种股票特别需要注意，一种是机构明确发动攻击的，一种明显要砸盘的，这两方面大家都可以上应用商店，下个“博尔系统”的APP来量化，量化之后，机构的动作会很清楚的展现在眼前。

首先说机构明确发动攻击的股票，涨上去未必就一定是机构在发动货真价实的攻击，真正强力的股票，在发动的开始时，不但能量化出橙色的“机构库存”，还能量化出同时存在的明显的做多主导。两者具备，就是机构资金在强力做多。







同时大家不要觉得连续上涨，机构就在做多。很多时候连续上涨到了关键时刻，能看到“机构库存”反而处于了消失状态。处于这种状态下，说明机构已经不管了。你让这种股票再接再力是很难的。手头股票现在如果有个回落，问题不大，但如果是冲高之后“机构库存”消失，这就不好说了。这点大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，再来量化有没有就“机构库存”就会很清楚的。

不替他人数钱

另外，几个机构的朋友还说，很多散户现在不肯动，说到底，就是相信风水那天能转到自己头上，但现在股票太多了，3600只股票轮一遍，不知猴年马月，关键是谁都不能保证这么长的时间里不生变故。一旦被拦腰一刀，在轮上一把上涨，除了看别人数钱，还有什么意义？所以，有种股票，长期机构库就一直没有，那就算上涨，也不值得重仓去参与。因为太容易创新低了。就像下面图里的股票那种。





上面图里的这种股票，如果早点不处理，结果就是越套越深，以后就算上涨，人家低位买的人都赚钱的，而套牢的还是不能动，那就不是替人锁仓，为别人数钱吗？现在这样的股票大家也都不喜欢，但问题是这种股票接下来肯定也是一大批。也就自己最好规避的准备，先上应用商店，下好“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，自己先去量化交易，有没有“机构库存”，机构投资者的动作是导致了做多还是回吐，都量化清楚，那接下来大家自己也有机会一股变两股。



