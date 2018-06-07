今天，问我行情要怎么走的人又多起来了，其实我心里清楚，原因就是今天指数还是翻红的，但2/3以上的股票都在跌。谁都担心行情没跌，自己的股票先跌。其实，我这里要友情提醒一下，其实昨天已经一半股票在下跌了，今天显然很多股票又继续跌。每每到这种时候，就是一次淘汰赛，总有人因为害怕做头，抛掉了本应一路持有的股票；也有同样有人因为拿住有问题的股票，而越套越深。这种剧本从2017到现在，上演了快十多次，最近一次上演也就1个月之前。

同样的剧本不犯同样的错

既然行情的剧本没变，同样的错误就不应再犯了，大家可以上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化交易，就立刻能看到今天下跌股票的背后，是什么力量在主导，如果是绿色的做空主导，就特别注意做空主导已经持续了几天，同样的下跌，有的股票做空主导一两天并且很少的，那是短空。任何上涨过程中，出现“短空”的交易状态都是正常的，这种明天早上就异常关键，后面做多主导一出现，就说明做空的力量也就这么点大小，不碍事，仓位轻反而还能买点。

但如果量化出来是连续的做空，那就是“连空”状态，说明这个股票的风险已经不小，就像上图那样，一开始调整的走势差不多，但连空状态继续下去，股价就是一路风险释放跌下来。

赤橙黄绿青蓝紫

包括今天还有朋友跟我说，他本来想自己看盘，代替量化动能，结果没成功。我就他说，很多事情大家道理一看就明白，但具体去做，超出了人的能力范围。这就好比阳光本有绚丽的七色，但人直接用眼睛看只是白色，但通过棱镜，赤橙黄绿青蓝紫你就能看的清清楚楚。工具就是这个作用，看到你原本看不到的。→这点大家自己点这里进“博尔系统”量化一下，立刻就能体会到，同样的下跌，背后的机会、风险都是完全不同的。

掘金没错，但别用手刨

再形象点说，你天天盯盘，每一笔交易都不拉下，你也能看到，某一笔抛盘特别凶猛，一下子砸掉好多接盘。一笔笔的记下来，回头你也能分析出这股票今天抛盘是不是很凶，但代价是累的你自己会流眼泪。量化一下，做空主导微弱，做空主导强悍，清晰明了，效率不止提升多少个数量级。