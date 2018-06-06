今天这种行情波动不大，以至于和一些朋友聊，都对行情打不起精神。表面上看，这就是因为行情温吞水所致。但根子上的原因，还是他们手头的股票缺少了一块敲门砖。而这块敲门砖，就是震仓。下面我细细说。

不怕撤退怕观望

眼下行情真不怕有人撤退，实际阻碍股价上涨的最不利因素恰恰是投资者的持股心态。绝大多数人此刻都观望，那真的很难上涨，因为观望的人如果手头股票上涨了，随时随地会走。这种多头里的投机分子太多，谁往上拉，谁是冤大头。这点无不是我说的，而是一个券商资管的朋友说的。显然此刻博弈中，很多机构就是这么想的，同时言语间也透露了，他们可不想当冤大头。所以就算一个机构打算做某只股票，必然会采取震仓的动作。而对于机构震仓的行为，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的APP来量化，可以说大家只要去量化一下，自己就会得出这样的结论，只有震仓完毕，才能轻装上阵。

真假杀盘，以真促假

而对于眼下如何震仓，其实机构里面的人也挺坏的，比如那个券商资管的朋友就跟我说，现在一个震仓的过程，第一步先是杀鸡骇猴，一批股一定是砸破位的，跌的头都不回。在示范效应出来之后，震仓的股票就会开始行动，通过杀跌恐吓不坚定分子，然后一把买回来轧空。

必有杀鸡骇猴

好在虽然做的凶狠，但如果拿博尔系统去量化，无论是杀鸡骇猴的股票，还是震仓的股票，交易都能量化出来。首先说杀鸡骇猴型的股票，机构是绝对不会去护盘的，因此拿博尔系统去量化，机构库存都处于消失状态。这样的股票，哪怕有过反复上涨，或者是刚刚突破，但下一把杀跌，谁都挡不住，就像下面图里股票一样。

而大家手头股票，基本最近都是前几天下跌最近几天反弹，但有没有“机构库存”至关重要，这方面可以→ 点这里进“博尔系统” ，自己去量化，没有机构库存，说明机构资金没有动作，涨起来也短命，跌下去没底线。这样的股票往往就是杀鸡骇猴中的那只“鸡”。相信这种股票，谁都不愿意拿着，但接下来这种股票必然出现。

机构震仓

当大家量化出，某个股票最近也有下跌，但下跌背后一直有“机构库存”存在，那就得注意下跌背后的交易力量是谁在主导。如果一开始是做空主导（绿色），但很快变成了空头回补主导（蓝色）。那这种就是震仓迹象了。一旦这种迹象出现，即便盘中股价破位，都不能以烂股来对待。因为有“机构库存”存在的时候，这种做空杀跌、低吸回补显然都是机构行为导致的。不管走势如何折腾，机构愿意很快低吸回补回来，自然不是坏事。

不说震仓的股票，个个都能转守为攻，飞速上涨。但至少震仓之后，是轻装上阵，涨起来会轻松很多。大家眼下股票估计这几天也在小涨，这时候完全可以先到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，自己去量化交易，只要能量化出和上图里股票一样的震仓迹象，那就算涨的很温吞水，也不要小瞧，震仓之后，轻装上阵，说动就动，动起来也是很快的。



