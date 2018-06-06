早上的行情就是小跌了5个点，要知道仅仅3个交易日之前，行情波动的还是非常凶悍的，突然就安静下来，背后的原因。我了解下来，真就是太多的人没有方向，即看不到上涨的动力，也感受不到下跌的风险，只等着市场走出什么奇迹。但要提醒的是，机构投资者当前，的绝对没有等奇迹的意思，而是在正在创造奇迹，让那个资金在进行一个超级极端的汇聚。具体我下面细细说。

超级资金聚集

对于超级资金汇聚，我和一些机构朋友也沟通过，他们明确告诉我，去年茅台市值等于其他白酒之和，眼下一个恒瑞医药，3000亿市值，也正朝着这个方向飞奔，超级资金汇聚的示范效应已经出现，接下来每个版块都通过这种资金聚集，会出一两个超级龙头和一大批响当当的牛股。而如果拿博尔系统来量化这个过程，大家可以自己上应用商店，先下好“博尔系统”的手机应用，再去量化，接下来的牛股，一定是长期存在“机构库存”，并且做多主导力量越来越大。

九层之台起于垒土

当然九层之台起于垒土，我们此刻要注意的，不是已经几千亿市值的，而是表面上还不显山露水，但“机构库存”已经出现，做多主导日益增多的股票。首先“机构库存”很容易观察，橙色的就是“机构库存”，一些震荡横盘，涨幅很小的股票，但“机构库存”是很明显的。就像下面图里的股票那样。

而有“机构库存”，说明最近有积极的机构行为，但不等于机构一定在做多。因此还需要同时量化“主导动能”，看机构积极行为导致了什么交易结果。而如果量化出来是做多主导，则显示为红色，上面图里的股票，加速猛涨一开始，就是明显的做多主导红色出现了。而眼下的市场状态下，这种有资金聚集征兆的股票，大家可以自己点这里进“博尔系统”来量化，手头股票是不是也有这种潜质，看一眼也就清楚。

有种消失必须提醒

但仍需提醒的是，这种市场不是善男信女，不怎涨的股票，不是个个都蓄势待发，有些股票连“机构库存”都量化不出来。那就是机构自己都不管了，很难指望有什么好的表现。就像下面图里的股票那样，不破位已经阿弥陀佛了。



更重要的是，此刻处于资金汇聚的过程当中，已经不是同进退，手头股票跌下来，不代表别的股票也都一起再跌，很可能就是你看好的股票就一直涨，到时候连换股都没法换。大家自己手头股票，当前“机构库存”是否处于消失状态，也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，或者点这里直接进入，自己来量化清楚。有机构库存的还有一拼之力，机构库存都没有的，最近的行情确实够呛。



