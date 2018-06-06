前面一篇文章刚说，外围资金如果要进场，各种手法都会用上。结果有很多朋友来问机构震仓的问题。因为一方面他们手头股票，前几周涨上去又跌回来，这里面可能是有股票在震仓。另外谁也知道，震仓完毕的股票更容易轻松拉起第二波。

要是大家手头股票也有涨上去在跌回来的，确实有震仓的可能。这点上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己来量化手里股票的“机构库存”变化，只不是震仓，有没有“机构库存”是很重要的一环。如果是震仓的话，这种低位起来的震仓股，涨起来可是一大波。

前不久的震仓

机构一旦震仓，量化交易，肯定有三个特征，首先有“机构库存”，下面图里橘色的便是，否则连机构库存都没有，还谈什么机构震仓。然后必然有“做空主导”的杀跌动作，图里绿色的就是做空主导，不实实在在的做空，让人看到抛盘如雨，下不到人的。最后肯定还有“空头回补”主导的低吸动作，否则杀下去不捡回来，那是出货，不是震仓了。

这种状态出来，基本就是机构在震仓了，但有点值得再和大家说，那就是眼下看“机构震仓”，一定是跌到低位出现震仓迹象的股票，几百元的茅台，就算震一把仓再涨，别说散户兴趣不大，机构的兴趣也不大的。倒是低位股票有机构意图，那后面的上涨空间确实值得去搏一把。→ 大家可以点这里进“博尔系统”之后 ，主要看的也是这种股票，三个“有”都符合，就是震仓了。

有个心理关必须过

还有就是，好多朋友自身做股票，往往心理关难过，只要自己手头有这只股，就把这只股拼命往好的地方想，所以只要是低位一折腾的，都当是震仓，然后想着翻转后会如何如何。但这种想当然是要不得的，因为现在股票多，钱不够，更多的股票不是震荡，涨上去后跌下来，背后是一点机构库存都没有，机构库存消失下的反弹回落，太多都创新低了，有甚至反复创新低，就像下面的股票一样。