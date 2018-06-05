今天20点上涨之后，有意思的事情又来了。周五正式加入MSCI，当天指数下跌，就有不少朋友来问，是不是利好兑现也就结束了。昨天、今天连着两天上涨，又有朋友问，是不是那1000多亿，现在进来了？其实，就我所知，岂止1000多亿，很多机构资金都在摩拳擦掌。所以大家看到，有些股票，里面社保在减仓，基金在减仓，但股价照样一路往上坐上去。实在是太牛了。

如鱼得水，那是洪流

不管这资金是谁的，股票和资金就是鱼水之情。好股现在都是如鱼得水，有资金在里面反复运作。而这些反复参与的资金中，机构资金是最重要的。这几天说了很多关于机构资金运作造成的良好局面，大家也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，去量化这些机构资金的动作。因为只资金这种东西，要么不来，要来起来绝不会是涓涓细流，肯定是在短期时间内就形成洪流，而此刻就有这个契机。

资金在涨潮

一旦这种契机变成现实，未必股价立马就有天翻地覆的变化。而是拿博尔系统去量化，发现股价变动不大的同时，“机构库存”却明显增加了。“机构库存”是对机构积极行为的量化，上述的景象一旦出现多了。肯定是资金水位上升，做多潜力必然就是大增的。就像下面左图那种股票就是这种状态。

但大家一定也要擦亮眼睛，别看到一点契机，就觉得已经是资金泛滥了，什么震荡的股票都是好的，如果震荡中机构库存消失了，那可一点也不好。走势上再接近也没用，先→ 点这里进“博尔系统” ，量化到底有没有“机构库存”，直接就清楚了。

做多洪流

而一旦资金的水位上到一定程度，必然会因发交易上的显著变化，那就是明显的做多主导出现，真正的做多洪流也就开始了，这种交易状态，量化出来就是，有橙色的机构库存增长，并且还有明显红色的做多主导，就像下面图里的股票那样。

而市场从来是真真假假，一并出现的，有的涨起来是机构做多，有的涨起来就是猛烈的机构回吐，或者干脆自己自己都不干活了。所以即便明显上涨的股票，背后的交易照样得注意，有没有洪流般的做多，可以到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，→ 直接点这里进入 ，先把交易给量化出来，有红色做多主导那是货真价实的攻击，缺了做多主导，缺了机构库存，无论缺哪个，攻击都是掺水分的。



