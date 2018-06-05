早上，指数波动极小，但千万别昏昏欲睡，暴风雨前总是平静的。这话我是专门和几个觉得没接下来行情要消停一段时间的朋友说的。实际回顾整个2018年，到现在为止，哪有什么平静可言，多数时候就是在大幅的波动。而大幅波动的过程中，一直是投资取向的大变动，这点相信所有参与者都已经看到了。而投资去想一旦变动，每每这种情况下能够做对股票，收益从来是大大超过预期的。

当时我还对他们说，有机会大爆发的股票记住两点，1、没机构没机会；2、没蓄谋没行情。并且他们上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化一下“机构库存”的变化，就知道此刻确实有不少股票，就是有机构蓄谋。下面我细细说。

没机构没机会

拿博尔系统量化机构动作，首先就是量化“机构库存”。因为“机构库存”就是对机构行为的量化。当量化出来，橙色的“机构库存”处于消失状态，那就是机构没干活。结果下面图里大家一看便知。

其实就像图里的股票一样，现在很多股票这几天都是震荡向上，但拐头向上的反击背后有没有机构动作，并不是简单看每秒钟滚动几十笔的交易里可以看清的。相比之下，量化的优势就很大，大家自己也可以→ 直接点这里进“博尔系统” ，看到机构有没有动作，真就几分钟的事情。

机构异动，多日蓄谋

另外有机构动作，还要注意机构的蓄谋，有种蓄谋最容易看清，就是下跌中机构库存反而增加了，拐头向上时继续增加。因为如果一个股票里，机构要逃跑，股价下跌是正常的，但不至于“机构库存”会越来越多。毕竟这种状态证明此刻机构活动是越来越积极的，下跌中出现这种状态，本身就是一种“机构库存”的异动。

而机构有这种异动的行为，显然是有蓄谋的，蓄谋得逞就是翻身向上，毕竟机构也是投资者，在这个市场上就是让股票涨起来，然后好让自己获利。大家自己股票本周如果下跌，也一样可以上一下应用商店，下好“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，再去量化“机构库存”的变化，量化之后，很可能有惊喜的，因为最近出现机构库存的股票实际是在增多的，而后面的表现，上面图里的股票就是榜样。



