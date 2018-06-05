晚上，提醒大家注意一个行情的细节，那就是最近别看行情涨一天跌一天频繁的震荡，并且震荡幅度还不小。但沪深300，创业板，上证都走的，只有幅度不一，但却步调一致。

大腾挪很快到来

过去几个指数步调一致是司空见惯的。但自从去年开始，就不同了。而2018年股票大换血上主基调，去年蓝筹炒疯了，今年要腾挪，因此步调一致是偶尔，步调不同才是常态。这么一来，便能得到一个明显的结论，同步很难持续，资金腾挪很快又要到来。这种时候，大家可以先上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，在来量化“机构库存”，把机构行为给量化出来之后，不怕资金腾挪中找不到方向。

潜在危机

拿博尔系统量化“机构库存”，第一个好处就是，有没有机构动作能看的很清楚。只要橙色的“机构库存”存在，就是有积极的机构行为在里面。同样如果“机构库存”处于消失状态，就说明机构不管了，或者机构撤退了。这种状态下的潜在危机，大家看下面图里的股票就知道。

现在很多股票都在拐头向上，但拐头向上背后，未必都是机构在做。这方面大家自己→ 点这里进“博尔系统” ，然后自己再去量化“机构库存”，有没有机构库存，一量化都是很明确的，然后对于“机构库存”消失的隐患，多家小心，也早做处理。

又出一批一月翻番

而接下来要攻击的股票，不在于当前涨了多少，而在于此刻机构投资者的行为。去量化这种行为，当然首先还是有“机构库存”，这个不赘述。然后就是能量化出很多红色的“做多主导”，在存在机构积极行为的状态下，这些做多主导的力量自然是机构所为。这种状态，涨跌无论，越多越好。





其实量化出来很多股票的状态都是很清楚的，但没去量化，就说不准是怎么样了。至少我自己也会底气少半截。所以大家自己上应用商店，下个博尔系统的手机应用， 或者直接点这里进入 ，去量化一把也非常有必要，尤其是眼下这种机构做多的，是非常值得去量化的，很有机会是后面一轮资金腾挪中的受益对象，错过就太可惜了，因为这里面肯定又有一批一个月翻番的股票。



