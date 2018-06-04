今天怀念过去一涨，就有不少朋友问我，这波下跌是否结束了，要往上做？最有意思的是，里面有个朋友这几天天天发我私信，周五下跌，他当时问我是还会不会再跌下去。对此我只能说，大跌反复角逐，现在最怕的就是被行情牵着鼻子走。否则一看到下跌就觉得完蛋，一看到上涨，就觉得，行情又来了，那再过几天，会彻底迷失方向。

频繁震荡必有杀招

接下来一定不能被涨涨跌跌所迷惑的，因为频繁震荡后面一定藏着杀招，懵逼状态必然受损，胡乱动作就是反复抽耳光。接下来就认清一点，资金没出去，就会买回来，只要机构在行动，就总有很强力的反击力量。而至于机构在不在行动，大家可自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP来量化。

对于量化交易来说，看到机构投资者的行为，并不是难事。先去量化一下“机构库存”，有积极的机构行为，就能量化出“机构库存”。但量化出机构库存，只代表机构在动作，并不代表机构一定做多，做空也完全可能。而眼下很多股票就是一个跳水后的拐头向上，这个拐头向上中，机构投资者具体的动作方向，还需要进一步量化“主导动能”。只要那一刻主导交易的力量给量化出来了，机构投资者在做什么动作，也就清楚了。

而拐头上涨，如果是机构投资者所为，那往往就是下跌中先空头回补主导（蓝色），然后拐头时做多主导（红色）。这种状态，实际就是机构反击的状态，大家自己→ 点这里进“博尔系统”来量化交易 ，这种状态是很容易对比出来的。

虚晃一枪别受骗

而之所以要去量化，很重要的一点就是，此刻拐头的股票不在少数，但走势拐头，不代表机构反击就此开始了，很多股票我发现是处于“机构库存”消失状态。而这种状态往往就是意味着这，机构撤退了，或者机构撒手不不管了。那这样的反弹、拐头能有多大持续性，看家看看下面图里的股票。