今天指数上涨不多，而本周市场到了一个非常关键的时刻。因为上周三大跌，周四大涨，中午又跌，今天又涨，鹿死谁手，尚不可知。但如果吃一段波段下跌，情况完全不同，要知道3月、4月反复震荡，这一下去如果上不来，那日后再上来，这个位置也是困难的。

要撤退早准备了

而对于波段下跌，并不是说今天稍微涨一涨就警报解除的，真的要摆脱震荡，把3、4、5月的筹码全部套牢，那之前一定有机构已经有所准备了。而这种准备，大家上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己量化是都可以看到的。并且不但能看到撤退的提前准备，积极参与的准备也同样能量化出来的。

先说撤退的准备。其实道理是简单的，如果机构投资者打算从某个股票里撤离，那么对待当前这种大跌大涨后的震荡，机构会不会去积极参与？恐怕是很难的，所以这样的股票震荡中往往是量化不出“机构库存”的。这点大家看一下的图，图里的橙色代表的就是“机构库存”，而“机构库存”伴随着震荡就消失了。





而这种“机构库存”消失，显然就是机构不干活、机构撤退的体现。所以结果出现突然跳水，我觉得一点也不奇怪。而大家手头股，此刻也在震荡，不管他涨涨跌跌，→ 点这里进“博尔系统”去量化机构库存 ，如果量化出来是机构库存消失的状态，必须引起重视。

货真价实的反击

当然，此刻有逃跑也有反击，反击的准备中，首先一定能量化出“机构库存”，因为没有机构参与的反击向来短命。二是，既然机构参与，还得继续量化“主导动能”，看机构参与之下，交易呈现一个什么力量主导，真正的机构攻击，一定是做多主导为主的，就像下面图里的股票那样。





眼下到了中午收盘，涨6个点，只属于小震荡，但午后一定不会大涨或大跌吗？眼下的行情折腾起来谁都说不准。所以不要对此刻的涨跌太过在意，能涨自然好，不涨也不代表不好，关键还是看清机构的行动，这方面，大家可以先上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，再去量化“机构库存”所展示的机构动向，这点看清楚了，就不犯大错。



