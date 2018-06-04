因为周五又跌，所以这个周末，有很多朋友讨论下周会不会破3000点，造成大杀伤，很多朋友对此也很害怕。当时我是和那些朋友说，怕有什么用，该来的总要来，根本挡不住。问题是就一定是覆巢之下吗？这就未必了。

并非覆巢之下

通常只有在相对高位，成交巨大的时候，造成的下跌，那是覆巢之下，无可阻挡。而当前一不在高位，二也没有多少成交。换而言之，谁愿意护一下盘，少说能抗住，再好点就能翻盘。并且这不仅仅是经验之谈，同样有数据支持，大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后再去量化一下交易，同样可以看到，很多股票别看下跌，但下跌背后，机构投资者在回补，那就完全不同了。

机构回补屡次三番

对于这种机构投资者的回补行为，拿博尔系统来量化，首先就是量化有没有“机构库存”，如果有“机构库存”，说明机构还在积极的参与，而一直积极参与，有时候或许机构也做空，但绝不会持续的做空，所以这种时候，再拿主导动能功能，量化一下下跌中的交易，就能知道机构积极参与的导致了股价被什么力量所主导，一旦是空头回补主导，就说明机构借着下跌来回补低吸，就像下面图里的股票，就是这种状态。