大震荡必出短命鬼，大批翻盘必现(2018-06-04 08:30:56)
因为周五又跌，所以这个周末，有很多朋友讨论下周会不会破3000点，造成大杀伤，很多朋友对此也很害怕。当时我是和那些朋友说，怕有什么用，该来的总要来，根本挡不住。问题是就一定是覆巢之下吗？这就未必了。
并非覆巢之下
通常只有在相对高位，成交巨大的时候，造成的下跌，那是覆巢之下，无可阻挡。而当前一不在高位，二也没有多少成交。换而言之，谁愿意护一下盘，少说能抗住，再好点就能翻盘。并且这不仅仅是经验之谈，同样有数据支持，大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后再去量化一下交易，同样可以看到，很多股票别看下跌，但下跌背后，机构投资者在回补，那就完全不同了。
机构回补屡次三番
对于这种机构投资者的回补行为，拿博尔系统来量化，首先就是量化有没有“机构库存”，如果有“机构库存”，说明机构还在积极的参与，而一直积极参与，有时候或许机构也做空，但绝不会持续的做空，所以这种时候，再拿主导动能功能，量化一下下跌中的交易，就能知道机构积极参与的导致了股价被什么力量所主导，一旦是空头回补主导，就说明机构借着下跌来回补低吸，就像下面图里的股票，就是这种状态。
如果，下周初，很多股票发生类似上面图里股票的状态，我也不会觉得奇怪，因为确实有很多股票，现在量化出来就是有橙色的“机构库存”存在，并且被蓝色的空头回补行为所主导。而大家手头股票有没有这种状态，→点这里进“博尔系统”，然后再自己去量化，很快就清楚了。
波动下的短命鬼
而下周，在大波动之中，特别要小心的是，资金不足以反击所有的股票局面没有改变，。因此，看到股价反击上来，并不代表此刻开始就是转折。一些股票，折腾中是没有“机构库存”的，那就说明机构不是不管了，就是已经撤退了。但无论是哪一种结果，都意味着，这种反弹也好、转折也好，欺骗性很强，很容易是短命的。
像上面图里的股票这种短命反弹，继续破位向下，最近也不是发生了一次，两次了。关键是震荡行情中，这种一会儿好，一会儿坏的变化太多了。所以只看表面涨跌，就容易一时的走势所迷惑。因此，现在大家如果在行情的涨涨跌跌中，一涨就感到有点希望了，一跌就觉得可能要破位了，那可以到应用商店，下好一个“博