昨晚的时候给一些朋友讲课，主要是上周刚讲过惊雷阵阵，现在果然来了。行情实际一直在故伎重演，这里面是有窍门，有关键的，看到这些关键点，跌下来反而风险是更加低的，加上最近大消息特多，都是惊雷。

表面颓废，内有惊雷

之所以这么说，大家看下面图就清楚，图里橙色的是我用的博尔系统对积极机构行为的量化，叫做“机构库存”，如果“机构库存”量化不出来，要么是机构跑了，要么机构此刻不干活，不管了，所以上证最近连续反弹无果，就是因为量化不出“机构库存”，并且这种情况，不止一次了，今年至少出现过3次。没有机构库存或许也能涨，但一涨就觉得调整完毕了，一定是主观犯错了。周四大涨50点，实际也是没有机构库存的。我当时也让那些参与的朋友，上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，但不是让他们量化上证，而是聚焦在股票上。毕竟眼下是大换血的市场，上证代表不了多数股票，自己关心的股票，即便再下跌，有“机构库存”和没“机构库存”是完全不同的。

个股上的情况，没机构库存，和上证也一样的，即便涨上去，也随时随地要跌下来，想横盘也盘不住。

不过当时我并不把这个当重点讲，因为都跌下来了，总结教训，接下来上涨中没库存的别看的太好也就是了。至于大家手头股票此刻有没有机构库存，→ 点这里直接进入“博尔系统 ”，自己量化一下，直接就看到有没有了。

机构逆转，走势剧变

要重点讲的是，下跌中机构行为的变化，没有“机构库存”固然不行，但有“机构库存”，也要注意机构行为的变化。么看当前的机构动作，可以先点“机构库存”功能，这个功能量化的是积极的“机构行为”，所以有机构做，一定有橙色的“机构库存”。然后看机构在做什么，这个可以从另一个“主导动能”上量化出来，有些机构强力逆转，主导动能从绿色的做空，变成了蓝色的空头回补，此刻要注意的就是，当时的股价恐怕还在下跌，但千万别因为看到下跌而失去信心和敏锐的嗅觉。

如果后面强力翻转继续，空头回补主导之后，还会出现红色的做多主导。这反击力就大了。上面图里的股票，在下跌中“机构库存”显然存在，并且造成了主导交易力量朝着好的方向转变，空头回补之后，再度做多主导，结果攻击非常果断。而眼下即便下跌的股票，下跌背后“空头回补主导”的也是很多的，后面只要再做多主导，机构行为的逆转也就出现了。大家手头股票，这两天如果在下跌，也可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，去量化机构库存的变化，首先“机构库存”是必须的，然后再看这两天在机构投资者交易的影响下，主导股价的力量是不是越来越积极了？有这两点再，至少也安心了。而在大调仓背景下，这样的股也确实不少。



