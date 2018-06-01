本周行情调整也算厉害，前面刚和一个私募的大佬聊了几句，人家对这行说的很超脱，股票就是缘起则聚，缘尽则散，当前正是考验机构的时刻。

缘起则聚，缘尽则散

去年打击各路投机资金，唯炒蓝筹被市场认可，自然让市场中兴风作浪的资金，认为成长为本，做成长不挨K。于是今年虽然资金由大入小，但对象依旧是新兴成长行业。不想上周医疗、消费飞上天时，又见防止大起大落，投机资金猛然意识到，即便是新兴成长，还是可能被K，于是投机者、短期行为者纷纷离场。外加海外风波推波助澜，此时就是考验机构决心的时候。因为他知道我一直用博尔系统量化交易行为，也提示我一下，此刻还能量化出机构行为的，都是好样的，能量化出低吸做多的，就更好了。这方面，大家自己可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己量化，机构的行动和决心，量化之后也能看到。

云泥之别

如何量化机构行为，博尔系统里有个“机构库存”功能，拿这个功能量化股票，如果出现橙色的“机构库存”就是有机构行为，因为“机构库存”本身就是对积极机构行为的量化。但如果量化不出“机构库存”，就说明机构要么撤退了，要么不管了。这样的股票就和有机构行为的股票差距极大了。同样反弹，震荡，之间的差距大家看下面图里的股票就清楚。

有没有“机构库存”，对于量化来说，是迅速的可以量化出来的，大家自己 点这里进“博尔系统” ，自己来量化，一下就知道某个关心的股票，是不是有机构在里面积极动作了。

大浪淘沙始见金

当然，有“机构库存”之外，机构行为导致了什么样的交易结果也是要重视的，真的机构都很积极，但如果都在积极的回吐筹码，当然也是隐患。所以还可以用“主导动能”功能再去量交易被什么力量主导。实际下跌背后，能够量化出空头回补主导（蓝色），拐头上涨的时候能够量化出做多主导（红色），都是机构反击动手的迹象，大家看下面股票就行。

而此刻，大家手头股票，机构是否也在积极参与，可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，然后自己来量化清楚，当然即便在积极参与，但能不能有比较强的反击，就得连主导交易的力量一起量化。正如那位大佬所说，现在因为一些规范，让不少资金离开，但也就是这种态势之下，大浪淘沙始见金，能量化出机构做多，机构回补，才显得特别的有价值。



