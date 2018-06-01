昨天涨50点，但今天也同样不跟风，直接指数就小幅震荡了。但这并不意味着行情接下来就消停了。恐怕就算跟大家说行情接下来会平静，都没几个人会信。其实此刻，根本不用去猜未来行情的走向，我这里要提醒大家的是，此刻“轻仓不乱动，套牢不久等”。

为什么“轻仓不乱动、套牢不久等”，是和当前市场的交易状态密切相关的，这方面，大家可以自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化一下就交易，就能发现这几天的震荡中，机构投资者的行为，并没有跟着指数一会做多，一会做空，而是有着很强的隐蔽性和目的性。

轻仓不乱动

先说“轻仓不乱动”，有些朋友因为仓位不重，或者说有笔资金到账，正好股票也跌下来了，想去买一点。但并不是此刻表现比较好的股票，就都安全的。有的其实正在积累隐患，因为上涨的背后，你去量化交易，能看到机构都在获利回吐。就像下面的股票那样。

上面图里，橙色代表的是“机构库存”，有机构库存就说明最近机构在积极动作。但这种机构动作导致了交易上的什么结果，未必一定是做多。所以此时还需要再去量化“主导动能”，如果量化出，上涨背后，是黄颜色的获利回吐特别多，那真得小心。机构如果在获利回吐，谁知道什么时候他目的得逞，一旦目的达到了，直接就突然砸盘向下了。买到这样的股票，就算表面看着挺强，但其实反而危险，大家自己→ 点这里进“博尔系统” ，量化交易之后，上涨的股票得特别注意这种交易特征。

套牢的不能久等

而为什么套牢的不能久等呢？也是因为机构行为变化的缘故，有些股票此刻在反弹，但反弹背后“机构库存”处于消失状态，机构老早不管了，或者已经撤退了。那这种股票等它上涨，结果很容易越套越深，就像下面的股票那样。

这两天大家手头被套的股票，估计多少又有一些反弹，接下来要注意的就是，反弹过程中有“机构库存”，并且交易还被做多力量主导的股票，这些都可以，上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 1，在自己去量化交易，然后都能量化清楚的。但如果量化出的是“持续获利回吐”或者“机构库存”消失，那就当心参与其中就越来越被动。



