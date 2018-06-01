今天很好，所有股票普涨，有段时间没看到股市这么走了，还是笼罩在海外的影响下这么走的。真的是越来越感觉到，A股根子上还是依据自身的规律在走。唯独要注意的还是一直存在的老问题，就是现在的资金规模，做1500只股票足够，用不了3000多只股票一起涨。



没机构就呆着去

其实这个问题，好多朋友也意识到了，下午涨上去的时候，不少朋友就开始问我了。但我跟他们说，担心的太早，至少也得涨个一两天之后再想吧。再说答案也简单，低位直接翻上去，前两天可能是散户、游资抄底，之后再涨必须机构买进。没机构的一边呆着去。所以最好就是现在就有机构做，那接下来就笃定了。而看机构在不在参与的方法，可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，去量化“机构库存”，由于“机构库存”是对机构积极行为的量化，有明显的机构库存，说明当前这个股票是机构在动作，那后面这把，利润很快就能到手。

最健康的表现

下面橘色的柱状，代表的就是机构库存，一个股票要一路上涨，最健康的就是机构库存不断增加，说明机构显然参与越来越积极，不停的推升股价。有些股票前几天下跌时候就已经机构库存增加了，那涨起来就笃定了。

大家手头股票，最好也去量化一下， 点这里进入博尔系统就行 。有没有机构库存在增加，毕竟谁都希望手头股票能走出波段上涨，但显然如果连机构库存都没有，基本也就走不成波段，但如果不清楚，单凭经验猜，那结果多数就是越涨越贪，总觉得自己的股票还能再涨，但贪念一起，往往就容易吃药了。

心生贪念，贪不得

这种心生贪念的吃药，基本上每一次反弹都出现过，大家看下面的股票，无论是反弹凶猛，还是几连阳的上涨，但没有机构库存的话，都是昙花一现，谁进去谁吃药，谁贪多不走，谁就吃药。

所以当时我也和那几个朋友说，真要担心后面的变盘、抓人，你也先去量化清楚有没有机构库存，如果没有机构库存，那自己自娱自乐，当然是要当心。大家也是一样的，也可以到应用商店，下好“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，但如果机构库存在提升，那就算后面股价又被砸下去，你又坐电梯，那至少和机构一起做的，也不吃亏。而当一个股票连机构都想坐电梯的时候，这个股票绝对不简单，拿着基本都是对的。



