此刻行情大跌大涨，正好中午的时候又说过，股价逆转先得看交易转变，各种机构动作，包括包括机构做多，机构做空，机构回补都需要看到。结果引来好多朋友问我，这机构动作是怎么量化出来的？这个问题我自己8年前刚开始研究量化的时候也很好奇，深入了解之后，发现海外量化的发展毕竟比我们早了20年，20年的积累，对交易行为的认识是比我们来的强。

集中出现无偶然

就比如量化机构行为，这技术和理论在海外早成熟了。谷歌曾经通过搜索平台的大数据，预测流感。单个人搜感冒药，未必一定是感冒了，但如果突然一大群人都来搜感冒症状，那一定是有问题了。交易数据上也是一样的，机构行为不会主动告诉别人，但机构行为有各种特征，出现一两个类似的交易无足轻重，但有这些特征的交易能集中出现，那就是机构行为。这叫“集中出现无偶然”。这点，大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化交易，尤其是自己手头的股票，把眼下反复折腾的市场里，机构在干些什么量化出来，对炒股帮助极大。

眼下的涨就是机构推的

就比如当前的市场，做天跌80点，今天涨50点，如此巨大波动不管接下来会怎么样，但股票的表现好坏的差距会已经非常巨大了，并且照这么下去，后会更大。而好的股票，就是机构在不断的做多推升，这种做多不说是天天做多，但至少也是三天两头的做多，往往股价今天一跌，第二天机构就做多。而机构做多具体的看法，实际首先就是量化有没有“机构库存”，这点只要点博尔系统里面的“机构库存”功能，立马就量化出来了，下面图里橙色的就是。

有“机构库存”的股票，说明最近肯定有积极的就行为。然后就看机构行为导致的结果变化，这用“主导动能”去量化就行，红色的就代表做多主导。会涨的股票，就是经常在有机构库存的状态，出现做多主导，实际就是机构在做多。大家有些股票连跌好几天，实际也不用瞎猜后面的走势，→点这里进“博尔系统”去量化一下，有没有机构库存，有机构库存的，就看什么时候做多主导，机构愿意做多了，走势哪怕下跌，哪怕走的再难看也没事。

反弹骗人一把抓

现在不少下跌股票，之所以有问题，不是这些股票不反弹，而是“机构库存”处于消失状态，这种状态，要么是机构不管了，要么机构已经撤了，那即便中间反弹的很厉害，也是隐患重重的，往往是说跌就跌了。最近跌的凶的股票，就像下面那样，基本都是老早就处于“机构库存”消失状态了。

另外，我也和一些散户朋友沟通，发现他们天天判断行情的方向，很积极的。不知道大家面对现在大涨大跌，是不是也在试图猜后面的行情，但如果周三没有到预期大跌，今天没有想到会大涨，那后面怎么走也别猜了。因为显然思路不合市场的节拍，多猜就多错。不如自己→到手机应用商店，拿“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，来量化清楚交易中“机构库存”，现在猛烈的反弹一把随时都可能出现，但反弹出现的时候，个股的上涨是持续还是短命，就和机构库存的变化关系度很大了。把机构行为看清了，实际也不用去猜什么了。



