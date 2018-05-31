市场下跌之后，再谈会不会跌，意义不大，更要注意反击来临的那一刻，快速判定自己手头股票，或者自己关心的股票，其反击力度大小，在一堆反击股中择优。出现反击时，用底分型判定拐点，是常用的方法。

什么是底分型，请看下面图里的这种K线形式，中间一根K线的最高最低点比相邻的两根对应的高低点都来的低，就是“底分型”。

一、注意分型共振

尤其注意的是连跌之后的“分型共振”。就是日级别、周级别同时出现底分型状态。就像下图那种，因为共振，所以容易有更大的收获。

产生分型时，需要注意防范成为失败的底分型，继续有向下破位去了。而底分型的成功和失败，根本上就是在构筑分型的时候，别后的交易力量发生了变化。我分两种和大家说。

二、砸盘到低位的时，注意游资狙击的底分型

一路跌到底低位的时候，抄底游资是最积极的，其短期展示的力量甚至会超过有组织的机构投资者。就像下面图里的股票那样，蓝色代表的就是游资动向，深蓝是第一天，一般第一天需要特别注意。所有的这些量化数据，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，自己去量化。

三、高位拐头向下，注意机构低吸的底分型

高位拐头向下的股票，也非常多。这种时候出现底分型，首先关注有没有机构行为，这可以用博尔系统去了去量化“机构库存”，有橙色的“机构库存”，就说明最忌哪有积极的机构行为。然后再去用“主导动能”功能，量化出机构在做什么，下跌后出现底分型的同时，主导动能显示，蓝色的空头回补主导出现，那就是机构低吸。

而如果，上涨去之后拐头下跌状态下，出现底分型的同时，机构库存都没有，这种底分型是很容易失败的。而以上的思路是用量化交易给底分型加上一道保险。以进一步提高胜算。大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入， 自己去量化，这种机构动作也都能看到。接下来反弹随时会出现，正好是用到的时候。



