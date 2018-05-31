大跌，走势先不说了，说说和一些公募、私募、券商朋友沟通下来的收获。这次对于连跌的行情，不少基金、券商里做的朋友，人家可不是看后面是怎么跌，而是惦记着什么股票后面能涨的飞起来。在他们看来，去年大蓝筹里出来的钱太多，所以2018年打中小市值股票，一波波的打飞起来，几乎就没停过。这次调整之后，这种事情照样会发生。并且还跟我说，很多公司现在都差不多，半个月全套住了，貌似会有些什么密谋动作。

一场报复必然发生

一听密谋，我也比较来劲，虽然个股肯定不可能知道，但会议上，几个板块的未来讨论的比较多。然后我用博尔系统去量化了用一下，果然这个板块里是有股票的“机构库存”不断增加的，现在越来越怀疑，那些基金投资方向要变了。这里先不管他变不变，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化手头股票的“机构库存”。很明显，接下来机构投资者的行动一旦膨胀，那量化出来的机构库存一定是会越来越多。这对大家抓后面行情的肥肉，非常有好处。

并且，这种机构库存的增加，和走势没大关系，震荡的、横盘的、盘跌的、跳水的走势背后，都有机构库存不断增加。大家下面的图就清楚了。







有些局势，确实需要大家思考，去年各路机构在蓝筹里赚的捧满钵满，而在之前的医药股上，也是呼风唤雨，市场话语权极大，他们在遭受突然打击之后会如何反应？就此服输？利益驱使，绝对不允许他们服输，一场报复必然会发生。前奏就是那些机构的行动膨胀，大家→ 点这里进“博尔系统”之后 ，对于这些机构行动膨胀的股票，能够量化出“机构库存”不断增加。你看到了，心里就有数了。

天地之别就要出现

另外，大家只要去搜搜网上的段子，可以说各种不满是铺天盖地，这就决定了，即便是报复性的攻击，也不会是全面的展开，只能是一部分。没有被攻击到股票，后面怎么样，无法保证，也就是说个，如果量化出来是没有“机构库存”，那后面横盘破位、越跌越快，都可能发生，而且甚至是随时随地。下面图里的股票，也是库存消失，然后从哪来，回哪去。