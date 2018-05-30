炸板潮一轮又一轮，到下午的时候，好多朋友跟我说前几天手头股票还算好，至少还在震荡，今天扛不住，全跳水破位了。好多朋友望着自己手头半高不高，破位向下的股票，一个劲的问我要不要跑。

少看跑不跑，多看谁在做

我的回答是：少看跑不跑，多看谁在做。实际上，这种事情，之前我们没碰到过吗？实际经历过很多次了，所以我跟那几个朋友说，别光想着到底要不要跑，那么想是找不到答案的，真有这个本事就是神仙了。事实上，遇到纠结的行情，首先应该看的是自己有没有同盟军，如果机构跟你一起在做多或者在回补，那就没什么好纠结了。当然，如果机构自己跑了，也同样没什么好纠结了。至于看机构行为的办法，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后再自己去量化，第一步先量化有没有机构在动作，第二步量化机构在做什么动作？

看机构有没有动作，这个很快，就是拿系统里的“机构库存”功能，量化有没有橙色的“机构库存”出现，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，有机构行为，就能量化出“机构库存”。“机构库存”消失，就代表机构此刻没有干活。而这种雷霆万钧的砸盘下，如果机构不管了，下跌根本就挡不住，就像下面的股票那样。