今天市场又为了那些破事，瞬间60点就跌掉了，整个就是去创新低样子。但我要说，此刻又迎来了一轮向死求生。

向死求生

其实，这种下跌，让很多朋友绝望。我和很多朋友聊过，2018年2月以来，每次反击很多人给予股票极大的希望，总觉得自己手头的股票可以上去，但结果每次上涨都没等到解套就又跌下去，而这次又重演了。以至于早上行情下跌的时候，有朋友跟我说，让我帮他看看股票好不好，不好的话就走了得了，不做股票了。我当时就让他先去下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化一下“机构库存”的变化，当时那朋友还问我，有必要再看吗，他都不想看了。我只能对他说，你都准备出局了，割肉都不怕，还怕多看一眼，知道有没有机构在做？

结果他想想也对，就去量化了，一看他不走了，他的股票就是下面图里左边的那个，橙色的是“机构库存”，他是对积极机构行为的量化。而红色代表的是做多行为主导了交易。也就是说当时，有积极的机构行为，并且直接导致了交易做多。这样的股票早上如果跑了，直接就吐血了。

真正，要跑掉的，是想图里右边的那只股票，之前也上涨，但涨到后面机构库存都消失了。结果稍有点风吹草动就跌下来去了，救都就不回来，速度飞快。这种股票壮志断腕，那是勇气。不过就算跑了，也不用就此不做了，现在的是接近3000点的位置，很多股票也是趴在底下，这种状态下，那些有“机构库存”，并且还在做多或者回补低吸的股票可以随便换， 点这里进“博尔系统” ，自己去量化“机构库存”，再量化一下主导交易的力量，那就能看到此刻机构的动作，往往绝境中的生路就在里面。

有机构不深究

还有就是，最近很多朋友量化之后，发现橙色的“机构库存”在增加，当股价现在还是跌的，于是也来问我，并且深究不少问题，比如这个股票既然有机构在里面动作，看上去是有内幕，然后问我是不是知道。我也只能和他打比方，你家一个亲戚，是管控1000亿规模基金的经理人，到你家做客，你是不是会很开心，甚至连你家邻居知道你有这层关系，都会羡慕。如果他跟你说了两个股票，你会再去问内幕吗？问了人家也不能说啊，本质上，你就是侦测到了一次机构的行动。所以能看到机构的动作，真就足够了。

实际也确实是这样，机构库存增加的股票，已经比其他股票好很多了。上面图里两个股票，就是最近发生的事情，同样的低位震荡，一个至今萎靡，一个攻击强劲，原因就是前者缺乏机构库存，而后者机构库存的增加是非常明显的，不管机构当时做多做空，至少是活跃。其实历史上哪只牛股没有走势萎靡的时候，但区别就是，有的有机构照顾成牛股了，有的机构都放弃了，就变成了只熊股。大家手头股票这几天涨涨跌跌都很正常，但最好都到应用商店，下个“博尔系统”的APP， 或者直接点这里进入 ，再去量化一下，背后“机构库存”有没有，如果机构库存从无到有，那也是交易朝着好的方向发展。面对大量股票破位的时候，看到机构投资者的动作，显然是向死求生的第一步走出去了。



