炸板潮必被借题发挥，有人偷着乐(2018-05-30 08:30:59)
今天行情走极端，走的非常厉害。医药股带头，很多股跟上，都是好端端的突然就炸板了。晚上和一些朋友聊，他们很担心，毕竟医药龙头，龙头这么一走，后面就吉凶难测了。但我跟那几个朋友说，根本就不用去猜，只要知道，这种突然炸板下跌，必然会被借题发挥就足够了。
炸板潮，借题发挥
炸板潮的借题发挥，已经不是一次两次了。每每一批牛股突然炸板跌停，就会引发大大批股票下跌，但这种下跌可就是有很多心怀鬼胎。但如果把里面关键的机构行为量化清楚，反而能将计就计。对于那几个特别担心后市要跌朋友，我就请他们，自己上应用商店，下好“博尔系统”的手机应用，让后去量化小跌背后的交易，不同的股票，交易完全是不一样的，有的在低吸，有的在多空，有的老早就逃跑了。结果他们一看果然是如此。而现在，大家自己看到股票下跌背后机构行为都是做空吗？真不见得，大家自己去量化一下，也能发现，不少机构，在下跌中的行为在改变。
偷偷的准备
下跌中机构行为的改变怎么来量化？一是看“机构库存”，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，机构有积极行为，必能量化出机构库存。二是，机构的动作，对交易造成了什么样的结果。这个可以用“主导动能”功能来量化出来的。然后能看到下跌中，机构投资者一系列的交易变化，一开始上获利回吐主导（黄颜色），接下来是，做空主导（绿色），在后面如果量化出来蓝色的空头回补主导，那说明机构又偷偷买回来了。
大家看上面图里股票的表现，其实就是机构常用的招法，涨上去的时候，开始获利回吐，偷偷跑点，跌下来的时候，空头回补偷偷买点，这样钱就给他们赚到了。大家自己→点这里就能“博尔系统”，有没有“机构库存”，是不是偷偷空头回补了，一眼就看清了。如果今天偷偷回补了，后面再跌，就是压弹簧，越跌反击力量越大。
没有救命稻草
另外，有些股票是不能靠救命稻草的，因为那些股票如果去量化，连“机构库存”都消失了，而“机构库存”一旦消失，就说明要么机构跑了，要么机构休息不管了。千万别侥幸，一降准，机构又回来了。因为这次跳水，之前多数股票已经至少震荡横盘了1个月，历经一个月的上下折腾，做出的选择，不会轻易改变。同样的下跌，如果机构库存消失，确实危险，并且杀伤力最大的调整，就是在机构库存消失后产生的。
现在，即便有些股票，股价已经很低了，但只要机构撤退，依旧是只要市场稍一回落，少许的投机，割肉盘离场，就能引发大跌，根本扛不住。有些股票表面上抗跌的，有些看似跌的很多能买回来了。但最好大家先→上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，或者直接点这里进入，来量化清楚到底有没有机构库存，只要机构库存不出现，一次次下跌都是不可避免的。行情现在的位置关键，接下来就看机构在介入谁，推动谁。但没库存，那就没底线了，破坏力大家自己拿博尔系统看了股票都知道。