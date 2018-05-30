今天行情走极端，走的非常厉害。医药股带头，很多股跟上，都是好端端的突然就炸板了。晚上和一些朋友聊，他们很担心，毕竟医药龙头，龙头这么一走，后面就吉凶难测了。但我跟那几个朋友说，根本就不用去猜，只要知道，这种突然炸板下跌，必然会被借题发挥就足够了。

炸板潮，借题发挥

炸板潮的借题发挥，已经不是一次两次了。每每一批牛股突然炸板跌停，就会引发大大批股票下跌，但这种下跌可就是有很多心怀鬼胎。但如果把里面关键的机构行为量化清楚，反而能将计就计。对于那几个特别担心后市要跌朋友，我就请他们，自己上应用商店，下好“博尔系统”的手机应用，让后去量化小跌背后的交易，不同的股票，交易完全是不一样的，有的在低吸，有的在多空，有的老早就逃跑了。结果他们一看果然是如此。而现在，大家自己看到股票下跌背后机构行为都是做空吗？真不见得，大家自己去量化一下，也能发现，不少机构，在下跌中的行为在改变。

偷偷的准备

下跌中机构行为的改变怎么来量化？一是看“机构库存”，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，机构有积极行为，必能量化出机构库存。二是，机构的动作，对交易造成了什么样的结果。这个可以用“主导动能”功能来量化出来的。然后能看到下跌中，机构投资者一系列的交易变化，一开始上获利回吐主导（黄颜色），接下来是，做空主导（绿色），在后面如果量化出来蓝色的空头回补主导，那说明机构又偷偷买回来了。